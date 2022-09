Mit dem neuen Börsendienst FAST BREAK bekommen Sie ein auf die aktuelle Marktsituation perfekt zugeschnittenes Tradingsystem. Hier mehr erfahren: https://bit.ly/3qZeRha Fed-Chef Powell werde weiter die Zinsen anheben, bis es einen deutlichen Rückgang der Inflation gibt, so Otmar Issing, Präsident des 'Center for Financial Studies' in Frankfurt. Denn die Inflation sei "der Feind Nummer Eins." Wird das 'Soft Landing' noch gelingen und welche Konsequenzen hat der deutliche Zinsschritt der Fed auf die kommende EZB-Sitzung im Oktober - 00:00 Einleitung 01:03 Zinsschritt ausreichend - 02:42 Inflationsziel frühestens ab 2024 - 03:14 Wirtschaftsprognosen angepasst 03:54 US-Arbeitsmarkt 06:16 US-Rezession 07:51 Soft Landing - 09:52 EZB-Oktobersitzung