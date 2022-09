TEMECULA, Kalifornien, Sept. 22, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Clean Energy & Industrial Gases Group (Gruppe) von Nikkiso Cryogenic Industries, ein Teil der Unternehmensgruppe Nikkiso Co., Ltd (Japan), freut sich, die Umstrukturierung ihrer Einheit Integrated Cryogenic Solutions (ICS) bekanntgeben zu können. Aufgrund des Wachstums von ICS und enormen Marktgelegenheiten im Bereich der erneuerbaren und grünen Energie wird ICS nun mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 in zwei funktionale Einheiten aufgespalten.



Die neue Einheit "Nikkiso Fueling and Solutions" wird weiterhin das Geschäftswachstum in den Bereichen Wasserstoffbetankung, Erdgasbetankung, rahmenmontierte Systeme und schlüsselfertige Systeme vorantreiben. Mike Mackey (derzeit Senior Vice President von ICS) wird President von Nikkiso Fueling & Solutions. Alle derzeitigen Mitarbeiter und Einrichtungen von ICS bleiben Teil dieser neuen Einheit.

Die neue Einheit "Nikkiso Energy Infrastructure & Strategic Projects" (NESP) wird das Angebot der Gruppe auf schlüsselfertige Lösungen für die Energieinfrastruktur ausdehnen, einschließlich geothermischer Anlagen, Systemen zur Verteilung von Druckwasserstoff, Lösungen zur Energierückgewinnung und Offshore-Schiffsbetankungssystemen. Sie wird zudem vollständig schlüsselfertige Unterstützung für Werke von Nikkiso Cosmodyne bieten. Joseph Pak (derzeit President von ICS) wird President von NESP.

Die Abteilung Nikkiso Expander Application Technique (NEAT) unter der Leitung von Dr. Reza Agahi wird Teil der Einheit NESP.

"Diese Änderungen zielen darauf ab, unsere Kunden besser zu bedienen und es uns zu ermöglichen, unser Lösungsportfolio für den wachsenden weltweiten Auftrag für null Emissionen auszubauen", so Peter Wagner, CEO von Nikkiso CE&IG. "Sie unterstützen zudem unsere Vision, die Veränderung hin zu einer gesünderen Welt anzuführen."

Mit diesen Änderungen setzt Nikkiso seine Bestrebungen fort, sowohl global als auch lokal für seine Kunden präsent zu sein.

ÜBER CRYOGENIC INDUSTRIES

Die Mitgliedsunternehmen von Cryogenic Industries, Inc. (nun ein Mitglied von Nikkiso Co., Ltd.) fertigen und warten technische Ausrüstung für die Verarbeitung kryogener Gase (Pumpen, Turboexpander, Wärmetauscher usw.) und Verarbeitungsanlagen für Industriegase, die Verflüssigung von Erdgas (LNG), die Verflüssigung von Wasserstoff (LH2) und Organic Rankine Cycle zur Abwärmenutzung. Das vor über 50 Jahren gegründete Unternehmen Cryogenic Industries ist die Muttergesellschaft von ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne und Cryoquip sowie einer gemeinsam kontrollierten Gruppe von etwa 20 operativen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nikkisoCEIG.comund www.nikkiso.com.

