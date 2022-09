Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Durch starke Partnerschaften mit weltweit anerkannten Netzwerken ist das Unternehmen gut gerüstet, um das größte globale Sportereignis im Jahr 2022 abzuwickelnBin Yousef Cargo, Katars führender Logistikdienstleister, hat seine Bereitschaft bekräftigt, die Logistik des größten und am meisten erwarteten globalen Sportereignisses, das dieses Jahr in Katar stattfinden wird, zu übernehmen.Die durch Covid-19 ausgelösten und durch den Krieg in der Ukraine und die instabile wirtschaftliche Lage noch verstärkten Störungen der globalen Lieferketten haben dazu geführt, dass die Fracht- und Speditionsbranche einen Hindernisparcours mit zahlreichen Herausforderungen durchläuft, zu denen vor allem die hohen Frachtkosten, der Mangel an Frachtraum, die langen Transitzeiten und die geringe Frequenz der Luftfracht gehören. Inmitten dieses instabilen Ökosystems hat sich Bin Yousef Cargo als einer der widerstandsfähigsten Akteure erwiesen, der in der Lage war, die Krise zu bewältigen.Die 37-jährige Erfahrung von Bin Yousef Cargo, sein globales Partnernetz und seine effizienten logistischen Prozesse haben dafür gesorgt, dass die Sendungen von und nach Katar weiterhin reibungslos und effizient ablaufen.In Vorbereitung auf das mit Spannung erwartete und größte Fußballereignis der Welt hat sich Bin Yousef Cargo in der Schifffahrtsszene nach der Pandemie durchgesetzt, indem es seinen Kunden alternative Lösungen zur Erleichterung und Beschleunigung von Sendungen angeboten hat. Das Unternehmen ist auch im Rahmen des Internationalen Straßentransportabkommens (TIR) zugelassen, einem internationalen Zolltransitsystem, das 66 Länder abdeckt, um die Transitzeiten zwischen den Grenzen zu verkürzen. Darüber hinaus ist Bin Yousef Cargo als zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO) akkreditiert, was bedeutet, dass das Unternehmen von der nationalen Zollverwaltung für eine schnellere Zollabfertigung zugelassen ist.David Ford, COO der Bin Yousef Gruppe, sagte: "Trotz der eindeutigen Herausforderungen, mit denen die Frachtindustrie weltweit konfrontiert ist, hat sich Bin Yousef Cargo in den letzten zwei schwierigen Jahren wirklich gut entwickelt. Als Gruppe ist Bin Yousef bestrebt, flexibel auf die sich ständig ändernden globalen Umstände zu reagieren, wobei Bin Yousef Cargo das beste Beispiel für dieses Mantra ist."Auch in Zukunft bleibt es unsere Strategie, die katarische Wirtschaft zu unterstützen und ihre Vision zu verwirklichen.Bin Yousef Cargo wickelt bereits enorme Sendungsmengen ab, um das größte globale Sportereignis des Jahres zu ermöglichen. Mit fast vier Jahrzehnten Erfahrung in der katarischen Frachtindustrie sind wir strategisch gut aufgestellt, um vor allem in sehr zeitkritischen Situationen zu helfen."Jiju Haneef, Director of Cargo Operations der Bin Yousef Group, sagte: "Als Katars vertrauenswürdigster Logistikpartner sind wir dank unseres innovativen Ansatzes, unserer globalen Akkreditierungen und unseres robusten Partnernetzes in der Lage, weiterhin schnell und effizient erstklassige Lösungen zu liefern. Wir sind entschlossen, unsere Dienstleistungen zu verbessern, um die Lieferkette in Katar zu stärken."Bin Yousef Cargo ist bestrebt, die Nation mit einem vollständig integrierten Logistikdienstleistungspaket über sein globales Netzwerk in 180 Ländern zu versorgen. Das Unternehmen ist eng mit dem Olympischen Komitee von Katar, dem Fußballverband von Katar, dem Schwimmverband von Katar, der FINA, dem Tennisverband von Katar, dem Radsportverband von Katar, der Longines Global Champions Tour, CHI Al Shaqab und anderen verbunden und ist stolz darauf, Katars Bemühungen im Vorfeld der bevorstehenden globalen Sportereignisse zu unterstützen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.binyousefcargo.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903706/Bin_Yousef_Cargo.jpgrawan.yousif@qanect.comKontakt:Rawan Yousif+974 33475991rawan.yousif@qanect.com View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/bin-yousef-cargo-bringt-herausragende-versandlosungen-auf-der-basis-von-37-jahren-logistischer-und-operativer-exzellenz-rund-um-die-welt-301631485.htmlOriginal-Content von: Bin Yousef Cargo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165427/5327716