Feierstimmung herrscht heute bei allen Johnson & Johnson-Aktionären. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund zwei Prozent zubuche. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Geht es bei Johnson & Johnson jetzt so richtig los?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Johnson & Johnson der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Johnson & Johnson-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil der nächste wichtige Widerstand jetzt immer näher rückt. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund 0,6 Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Bei 167,63 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Die Spannung bei Johnson & Johnson ist also auf dem Siedepunkt.

Anleger, die bei Johnson & Johnson eher fallende Kurse erwarten, könnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...