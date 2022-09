Weiterhin rasant steigende Zinsen und die Teilmobilmachung in Russland sorgten am Mittwoch für noch mehr Unsicherheit in einem ohnehin schon schwer belasteten Markt. Dazu gesellten sich einige kleinere Meldungen, von denen die wenigsten positiver Natur waren. Der DAX konnte zwar noch mit grünen Vorzeichen schließen. Doch im weiteren Verlauf zeigten sich überall wieder rote Vorzeichen.Schwer erwischt hat es vor allem die Aktie von Uniper (DE000UNSE018), welche nach der Verkündigung der Verstaatlichung zeitweise um über 40 Prozent in die Tiefe rauschte. ...

