Melbourne, Florida (ots/PRNewswire) -Die SunCHECK Plattform für das Qualitätsmanagement in der Strahlentherapie erhält die Zertifizierung für InformationssicherheitSun Nuclear, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Mirion Technologies, Inc. (NYSE: MIR) ("Mirion") gab heute bekannt, dass das Unternehmen die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung für sein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) erhalten hat. Die Zertifizierung bestätigt, dass Sun Nuclear die höchstmöglichen internationalen Standards für die Verwaltung sensibler Unternehmens- und Kundendaten in seinen Einrichtungen in den USA, Deutschland und den Niederlanden erfüllt. Die Zertifizierung erstreckt sich auch auf das Design, die Entwicklung und den Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS) Einsatz der SunCHECK Plattform, einer Lösung mit einer einzigen Datenbank und einer einzigen Schnittstelle für die automatisierte Qualitätssicherung von Patienten und Geräten in der Strahlentherapie.Sun Nuclear ist eines der wenigen Unternehmen im Bereich der Strahlenonkologie, das die strenge Zertifizierung nach ISO 27001:2013 erhalten hat, und das einzige zertifizierte Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Qualitätssicherung konzentriert. Mit der Zertifizierung für die SunCHECK-Plattform und deren SaaS Implementierungsoption, können sich neue Nutzer der Zuverlässigkeit und Sicherheit der Software sicher sein. Darüber hinaus bietet die optimale Redundanz über den Cloud-Anbieter Amazon Web Services den IT-Abteilungen von Krankenhäusern und Krebszentren ein beruhigendes Gefühl."Sun Nuclear und Mirion setzen sich gleichermaßen für die Informationssicherheit auf allen Ebenen ein und stellen sicher, dass Kundendaten, einschließlich geschützter Gesundheitsinformationen, ordnungsgemäß kontrolliert werden", so Thomas Logan, CEO von Mirion Technologies und amtierender Präsident von Mirion Medical. "Das Erreichen der Norm ISO/IEC 27001:2013 durch Sun Nuclear ist ein klarer Beweis für dieses Engagement,"fügte Wayne Sanford, Chief Information Officer von Mirion Technologies, hinzu. "Wir wissen, dass Krankenhäuser und Krebszentren weltweit unter extremem Druck stehen, die Cybersicherheit aufrechtzuerhalten und die Betriebskontinuität zu gewährleisten. Mit der SaaS-Option für die SunCHECK-Plattform, die jetzt durch die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung unterstützt wird, sind wir in der Lage, die robusteste und sicherste Qualitätsmanagementlösung zu liefern, die möglich ist."Die Norm ISO/IEC 27001:2013 legt Anforderungen für die Einrichtung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung eines ISMS fest. Sie enthält auch Anforderungen für die Bewertung und Behandlung von Informationssicherheitsrisiken. Die Norm wurde erstmals 2005 von der ISO (Internationale Organisation für Normung) und der IEC (Internationale Elektrotechnische Kommission) veröffentlicht, 2013 aktualisiert und 2019 erneut bestätigt. Die Zertifizierung von Sun Nuclear wurde von SGS ausgestellt, dem weltweit führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, das als globaler Maßstab für Qualität und Integrität gilt.Informationen zu Sun NuclearSun Nuclear und CIRS sind Teil von Mirion Medical, einer Gruppe von auf das Gesundheitswesen ausgerichteten Marken innerhalb von Mirion Technologies (NYSE: MIR). Wir bieten innovative Lösungen für Zentren für Strahlentherapie und diagnostische Bildgebung. Mehr als 5.000 Krebszentren weltweit vertrauen auf unsere Dienste für ein unabhängiges, integriertes Qualitätsmanagement. Mit dem Schwerpunkt auf fortlaufendem Support zielt Sun Nuclear darauf ab, die Technologieeinführung zu erleichtern, die Arbeitsabläufe zu verbessern und die Ergebnisse zu steigern, damit Gesundheitsdienstleister echte Ergebnisse für die Patientensicherheit erzielen können. Besuchen Sie uns auf: sunnuclear.com und cirsinc.com. Folgen Sie uns: @sunnuclear.ir@mirion.comkomalley@mirion.comSun Nuclear und SunCHECK sind eingetragene Marken von Mirion Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.Amazon Web Services und das "Powered by AWS"-Logo sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.Kontakte:Jerry Estesir@mirion.comKevin O'Malleykomalley@mirion.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/769602/Sun_Nuclear_Corporation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sun-nuclear-erhalt-die-zertifizierung-nach-isoiec-270012013-301631593.htmlOriginal-Content von: Sun Nuclear Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100067612/100895422