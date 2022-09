Freiburg (ots) -



Man möchte nicht in der Haut der russischen Männer stecken, die nun vor der Einberufung in den Ukraine-Krieg stehen. Zuletzt hat der Kreml die Strafen für diejenigen verschärft, die sich einer Einberufung widersetzen. Nichtsdestotrotz haben offenbar zahlreiche Russen nach Verkündigung der Teilmobilisierung die Gelegenheit genutzt, das Land zu verlassen - so lange das noch möglich ist. Deutschland kann mehr für sie tun. (...) Berlin könnte auch den anderen EU-Partnern Bereitschaft zur Aufnahme signalisieren und etwa ein gemeinsames Aufnahmeprogramm initiieren. http://www.mehr.bz/khs266j



