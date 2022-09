BEIJING (IT-Times) - Die Aktie des chinesischen Technologieunternehmens Alibaba Group Holding ist in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten. Nun gewährt der Konzern einen Einblick in die Cloud-Strategie. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) stellte heute die strategische...

