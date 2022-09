Der US-Dollar ist derzeit der ultimative Safe Heaven an den Kapitalmärkten. Gold kann seiner historische Rolle als Fels in der Börsenbrandung dagegen seit Monaten nicht gerecht werden. Dennoch setzt der weltweit größte Hedge Fund Bridgewater auf das Edelmetall.

Weltgrößter Hedge Fund warnt Aktienanleger

Bridgewater Association ist mit einem Volumen von 126 Mrd. US-Dollar der größte und wahrscheinlich auch erfolgreichste Hedge Fund der Welt. Gründer Ray Dalio, eine Legende an den Kapitalmärkten, prognostiziert schon lange, dass die Märkte vor sehr schwierigen Zeiten stehen könnten. Bridgewaters Chief Investment Strategist Rebecca Patterson warnte nun in einem Interview vor einem sehr lang anhaltenden Bärenmarkt an den Aktienmärkten. Noch würden zu viele Marktteilnehmer glauben, dass die Federal Reserve spätestens im Frühjahr die Inflation im Griff hat und die Geldschleusen wieder öffnet. Ein solcher Wechsel in der Geldpolitik würde der Wirtschaft aber noch stärker schaden, so Patterson. Immerhin könnte die Fed mit den richtigen Maßnahmen ein soft landing erreichen und so einen Absturz der Wirtschaft bei gleichzeitiger Inflationsbekämpfung verhindern. Die Anleger sollten deshalb sehr vorsichtig sein. Die aktuelle Geldpolitik jedenfalls lasse die Luft aus den Blasen am Aktien- und den Immobilienmärkten, und könnte für eine nachhaltige Baisse sorgen. Sprich: ...

