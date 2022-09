Novartis: Outside Reversal beim Schweizer Pharma-Konzern >>> PULLBACK-SETUP mit NOVN <<<

Nach dem Sandoz-IPO will sich Novartis (NOVN) auf innovative und profitable Bereiche fokussieren. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: NOVN ISIN: CH0012005267

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Die Aktie des Schweizer Pharmakonzerns liegt mit rund 8 Prozent im Halbjahresminus, allerdings lässt die Entfernung zum 50er-EMA eine technische Gegenreaktion in Richtung der gleitenden Durchschnitte erwarten. Charttechnisch interessant ist die Tatsache, dass das Gap Down von Mittwoch auf Donnerstag auf gleichem Niveau wie das Gap Up vom 9. auf 10. März liegt.

Chart vom 22.09.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 74.97 CHF





Meine Expertenmeinung zu NOVN

Meinung: Während das Umsatzwachstum in den letzten beiden Jahren stagnierte war beim Gewinn für 2021 ein Plus von 193.86 zu verzeichnen. Die Dividendenrendite liegt für 2021 bei 3.86 Prozent und ist damit gegenüber den Vorjahren leicht erhöht. Das Unternehmen aus Basel hat verkündet, sich nach dem für 2023 geplanten Börsengang der Generika-Sparte Sandoz auf fünf therapeutische Kernbereiche (Herz-Nieren-Erkrankungen, Immunologie, Neurowissenschaften, Onkologie und Hämatologie), acht Marken und den geografischen Schwerpunkt USA, dem größten Arzneimittelmarkt der Welt, zu fokussieren. Ziel ist es, innovative und besonders profitable Bereiche zu stärken.

Setup

Mögliches Setup: Die oben geschilderte Outside-Reversal-Konstellation im Chart lässt eine technische Genreaktion in den nächsten Tagen erwarten. Das Schließen der Kurslücke wäre ein Kaufsignal, den Stopp Loss würden wir unter der Kerze vom Donnerstag platzieren und als Kursziel das aktuelle Niveau des 20er-EMA anvisieren. Weitere Details zu diesem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in NOVN.

Veröffentlichungsdatum: 22.09.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/novartis-outside-reversal-beim-schweizer-pharma-konzern/

