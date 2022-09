Paradigmenwechsel bei Calibre Mining! Weitere Bonanza-Grade gefunden! Potential zur Erweiterung und Entdeckung weiterer Zone durch VTEM und 85.000 Meter Bohrprogramm!

In diesem Monat konnte uns Calibre Mining schon mit 2 Unternehmensnachrichten überraschen.

Trotz eines kurzfristigen Anlagenausfalls der Kohlenstoffanlage in der Mühle Libertad in Nicaragua hält Calibre Mining weiterhin an seiner Produktionsprognose für das Gesamtjahr fest.

Quelle: Calibre Mining

Wie der mittelgroße Goldproduzent am 6. September mitteilte ist eine Untersuchung für den Geräteausfall bereits im Gange, um die Ursache des Ausfalls zu ermitteln und zukünftige Probleme zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Bandkreislauf zur Reparatur außer Betrieb und das Unternehmen erwartet, dass der Goldabsatz im dritten Quartal um etwa 15.000 Unzen beeinträchtigt wird.

Der Abbau- und Verarbeitungsbetrieb wird fortgesetzt, und das Gold wird sich im Kreislauf ansammeln, bis der Strip-Kreislauf wieder voll funktionsfähig ist. Zum jetzigen Zeitpunkt geht Calibre Mining aber nicht davon aus, dass man die Produktionsprognose für das gesamte Jahr anpassen muss.

Direkt gute Nachrichten im Anschluss

Nur einen Tag später, am 7. September 2022, konnte Calibre Mining dann schon wieder mit einer sehr erfreulichen Unternehmensnachricht auf sich Aufmerksam machen. Das Unternehmen setzt seine Erweiterung der hochgradigen Goldentdeckung entlang des Streichs auf Panteon North im Limon Komplex anhand hervorragender Bohrergebnisse fort.

Die hochgradige Mineralisierung erstreckt sich nun bereits über eine Streichlänge von fast 400 Metern mit beständigen Bohrabschnitten von mehr als 15 Gramm pro Tonne auf breiten, abbaubaren Mächtigkeiten. Zu den Bohrhighlight gehörten Ergebnisse von:

52,59 g/t Au auf 3,8 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW"), einschließlich 94,70 g/t Au auf 1,1 Metern; und 10,28 g/t Au auf 2,1 Metern ETW, einschließlich 16,50 g/t Au auf 1,7 Metern in Loch LIM-22-4662;

43,09 g/t Au auf 3,3 Metern ETW , einschließlich 155,10 g/t Au auf 0,9 Metern in Bohrloch LIM-22-4647;

35,18 g/t Au auf 2,8 Metern ETW , einschließlich 58,00 g/t Au auf 1,5 Metern in Bohrloch LIM-22-4653;

Da die hochgradige Entdeckung Panteon North nicht in der jüngsten mehrjährigen Produktionsprognose enthalten ist erwartet Calibre Mining erhebliche positive Auswirkungen auf seine Mineralressourcenbilanz.

Weiteres Erweiterungs- und Entdeckungspotential durch VTEM und 85.000 Meter Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramm

Quelle: Calibre Mining

In Anbetracht einer kürzlich durchgeführten VTEM-Untersuchung, die zwei parallele, fünf Kilometer lange, potenziell mineralisierte Korridore identifiziert hat, sowie der starken Korrelation mit dem Kontakt zwischen hohem und niedrigem spezifischen Widerstand, der in den jüngsten Bohrungen und den historischen Bergbauzonen nachgewiesen wurde, verfügt Calibre über vier Bohrgeräte, die das Erweiterungspotenzial entlang des Streichs und in der Tiefe testen. Die bisher tiefsten Ergebnisse befinden sich nur 250 Meter von der Oberfläche entfernt, wobei neue Bohrabschnitte in einer Tiefe von bis zu 450 Metern von der Oberfläche anstehen.

Die Entdeckung Panteon North befindet sich etwa einen Kilometer nordwestlich der hochgradig produzierenden Untertagemine Panteon und etwa drei Kilometer vom Standort der Mühle Limon entfernt. Bei Panteon North handelt es sich um eine neue Entdeckung ohne klassifizierte Ressourcen und Reserven. Die Zone ist in der Tiefe weiterhin offen und nach Nordwesten und möglicherweise darüber hinaus nach Nordosten offen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

