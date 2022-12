i-80 Gold Corp. meldete gestern die Entdeckung einer hochgradigen Zinkmineralisierung im ersten Bohrloch, das zur Erprobung des "Hilltop Corridor" auf dem zu 100% unternehmenseigenen Grundstück Ruby Hill im Eureka County, Nevada, gebohrt wurde.



Zusätzlich zu den Arbeiten an den Goldzielen, einschließlich der Lagerstätte Ruby Deeps, testet das Unternehmen durch Bohrungen mehrere Zielgebiete auf das Potenzial, polymetallische und Basismetallmineralisierungen zu beherbergen. Dieses Programm war mit drei neuen Entdeckungen, die in den ersten zwölf gebohrten Löchern gemacht wurden, sehr erfolgreich, heißt es in der Meldung.



Das erste Bohrloch, das den Hilltop-Korridor erprobte (iRH22-61), durchteufte eine hochgradige Mineralisierung mit einem Zinkgehalt von 12,3% über 39,6 Meter. Dieser Abschnitt befindet sich etwa 300 Meter südöstlich der Zone Upper Hilltop, wo die jüngsten Bohrungen eine hochgradige Mineralisierung einschließlich Abschnitten mit folgenden Werten ergaben:



? IRH22-43: 28,3 m mit 515,3 g/t Ag, 28,9% Pb, 10,5% Zn, 0,9 g/t Au; ? IRH22-53: 18,3 m mit 631,3 g/t Ag, 33,0% Pb, 7,4% Zn, 1,9 g/t Au; ? IRH22-55: 10,0 m mit 908,7 g/t Ag, 15,7% Pb, 1,1% Zn, 60,2 g/t Au.



