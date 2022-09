Erkennungssysteme in allen neuen Fahrzeugen sollen die Zahl an Verkehrsunfällen verhindern. Das National Transportation Safety Board (NTSB) fordert, dass alle neuen Fahrzeuge in den USA mit einem Alkoholerkennungssystem ausgestattet werden. So würde ein System erkennen, ob ein Fahrer alkoholisiert ist und die Funktionen des Fahrzeugs einschränken beziehungsweise verhindern, dass es gestartet werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...