Eine attraktive Möglichkeit!: Analysten geben der Aktie ein Kurspotential von +211,28%

Anzeige / Werbung

Royalty- und Streaming-Unternehmen haben die beste Hebelwirkung auf einen steigenden Goldpreis

Liebe Leserinnen und Leser,

Royalty- und Streaming-Unternehmen haben sich schnell zu einer beliebten Wahl sowohl für neue als auch für erfahrene Investoren entwickelt. Sie bieten Kapital zu den Kosten für den Bau, Betrieb und die Monetarisierung einer Mine im Austausch für Lizenzgebühren auf alles, was die Mine produziert, oder Rechte an einer vereinbarten Menge an Gold, Silber oder einem anderen Edelmetall - als "Stream" bezeichnet.

Royalty- und Streaming-Unternehmen bieten Anlegern eine sichere Wahl, indem sie diversifizierte Portfolios unterhalten und dabei keines der Risiken eingehen, die typischerweise mit Bergbau und Exploration verbunden sind.

Ein Streaming-Unternehmen geht eine Partnerschaft mit einem Bergbauunternehmen ein, indem es im Voraus einen festgelegten Preis zahlt und dafür die gesamte oder einen Teil der zukünftigen Produktion einer Mine erhält. Zahlungen können auch zu einem späteren Zeitpunkt nach Lieferung erfolgen. Lizenzvereinbarungen sind ähnlich; Eine Vorauszahlung verdient einen Prozentsatz der Einnahmen aus einer Mine. Streaming- und Lizenzgebührenunternehmen konzentrieren sich nicht auf die Exploration von Mineralien, den Bau von Minen oder die Verwaltung des täglichen Betriebs. Stattdessen bieten sie Bergbauunternehmen Zugang zu Finanzmitteln, die sie für den Bau und Betrieb einer Mine benötigen.

Ein relativ kleines Unternehmen aus diesem Sektor ist die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0).

Das Unternehmen hat im vergangenen Monat ihre Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und einen Rekordquartalsumsatz von 1,91 Millionen US-Dollar gemeldet, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal.

Dies wurde durch einen erhöhten Beitrag der Lizenzgebühren für die Borden Mine angetrieben, und die Einnahmen sollten im nächsten Jahr mit der Produktion von Odyssey und möglicherweise Cote deutlich steigen.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte,

" Während wir im laufenden Jahr weiterhin neue Umsatzrekorde erzielen , wird unser prognostiziertes, im Vergleich zu anderen Unternehmen führendes Wachstum in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterhin von unserem vielfältigen Portfolio an Lizenzgebühren für Goldminen, die in Produktion gehen, einschließlich Odyssey und Côté, sowie von der erwarteten steigenden Goldproduktion der Betreiber von Beaufor und Jerritt Canyon angetrieben. Abgesehen von diesen kurzfristigen Cashflow-Treibern ist unser bestehendes Portfolio von über 700.000 Bohrmetern positiv beeinflust, was Explorationsausgaben in Höhe von über 200 Millionen $ entspricht, die von unseren Betriebspartnern allein im Jahr 2022 angekündigt wurden und mehrere Explorationskatalysatoren in unserem Portfolio darstellen."

Zu den Höhepunkten gehören:

Rekordeinnahmen von 1,9 Mio. $ bzw. 3,1 Mio. $.

Starke Umsatzprognose für das erste volle Geschäftsjahr von Gold Royalty in Höhe von ca. 5,0 Mio. $, unterstützt durch die Aufnahme der Produktion in der Beaufor-Mine und der Beacon-Mühle im Juli 2022 sowie durch den kürzlichen Beginn der Lizenzzahlungen aus der Borden-Mine.

Das prognostizierte mehrjährige Wachstum der Einnahmen, das unter anderem auf die unterirdische Erweiterung von Odyssey bei Canadian Malartic in Quebec und die Inbetriebnahme der Côté-Goldmine in Ontario zurückzuführen ist, unterstützt eine aktuelle jährliche Dividendenrendite von über 1 %.

Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere in Höhe von ca. 17,1 Mio. $ zum 30. Juni 2022, womit das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt ist. Darin nicht enthalten ist eine Akkordeonfunktion in der revolvierenden Darlehensfazilität mit der Bank of Montreal, die vorbehaltlich bestimmter Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 15,0 Mio. $ vorsieht.

Gold Royalty verfügt jetzt über 198 Lizenzgebiete mit Schwerpunkt auf den besten Bergbauregionen in Nord- und Südamerika (2021 Fraser Institute of Mining Attractiveness Index).

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Nur eine Woche nach Veröffentlichung der Quartalszahlen lief diese Meldung über die Ticker:

Gold Royalty erklärt Bardividende für das dritte Quartal

Das Board of Directors des Unternehmens hat die dritte Quartalsdividende in Höhe von 0,01 USD pro Stammaktie genehmigt und beschlossen. Die Dividende wird am 30. September 2022 an die zum Geschäftsschluss am 20. September 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.

Das Dividendenprogramm der Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) sieht vierteljährliche Dividenden vor deren Erklärung, Zeitpunkt, Höhe und Auszahlung im Ermessen und mit Zustimmung des Board of Directors des Unternehmens auf der Grundlage relevanter Faktoren, einschließlich u. a. der Finanzlage des Unternehmens und der Kapitalallokationspläne, liegt.

Auch diese News können Sie hier nachlesen

Anfang dieses Monats gab das Unternehmen dann bekannt das man sein Portfolio erweitert. Geschehen soll dies durch den Erwerb von Royalties auf Produktionsanlagen von Nevada Gold Mines.

Gold Royalty kündigt den Erwerb von Royalties auf Produktionsanlagen von Nevada Gold Mines an und begrüsst Nevada Gold Mines als Hauptanteilseigner

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte:

"Wir freuen uns, unsere starke Position bei den Lizenzgebühren in Nevada, einem der besten Bergbauregionen der Welt, durch den Erwerb eines Portfolios hochwertiger Lizenzgebühren von NGM weiter auszubauen. Granite Creek hat Anfang dieses Jahres mit dem Untertagebau begonnen und wir sind vom hochgradigen Potenzial des Projekts ermutigt, in Zukunft bedeutende Erträge zu erzielen. Die Bald Mountain-Lizenzgebühren bieten Gold Royalty die Möglichkeit, auf einem der größten privaten Bergbaulandpakete in den USA zu explorieren. Darüber hinaus bestätigt diese Transaktion unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie, da wir NGM als bedeutenden Gold Royalty-Aktionär begrüßen."

eine 10%ige Net Profits Interest Royalty ("NPI") auf die hochgradige, produzierende Mine Granite Creek ("Granite Creek"), die von i-80 Gold Corp. ("i-80") betrieben wird, zahlbar nach einer kumulativen Produktion von 120.000 Unzen Gold oder einem Äquivalent aus diesem Projekt;

eine 2,00%ige Net Smelter Return Royalty ("NSR") auf die von Kinross Gold Corporation ("Kinross") betriebene Bald Mountain Mine ("Bald Mountain"), zahlbar nach der Produktion von 10 Millionen Unzen Gold auf den Grundstücken; und

eine NSR von 1,25 % auf der Joint-Venture-Zone Bald Mountain ("JV-Zone"), die ebenfalls von Kinross betrieben wird.

Zusammenfassung der Lizenzgebühren

Granite Creek

Die Mine Granite Creek befindet sich in Nevada an der Kreuzung der Trends Getchell und Battle Mountain in unmittelbarer Nähe der Bergbaubetriebe Twin Creeks und Turquoise Ridge von Nevada Gold Mines. Die Mine beherbergt sowohl hochgradige Tagebau- als auch Untertage-Mineralressourcen, die weiterhin für eine Erweiterung offen sind.

Der 10%ige NPI deckt das gesamte Projekt ab und wird fällig, sobald die ersten 120.000 Unzen Gold auf dem Grundstück produziert wurden. Ungefähr 7.000 Unzen Gold wurden bereits produziert. Die Lizenzgebühr unterliegt weder einer Herabsetzung noch einem Rückkauf.

Bald Mountain

Bald Mountain ist eine von Kinross betriebene Tagebaumine mit einer großen geschätzten Mineralressourcenbasis, die sich in Nevada entlang der südlichen Erweiterung des produktiven Carlin-Trends befindet. In seinem jährlichen Informationsformular für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr gab Kinross Mineralreserven und Mineralressourcenschätzungen (mit Stichtag 31. Dezember 2021) für Bald Mountain bekannt:

nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 798 koz (40.980 kt bei 0,6 g/t Au) ;

gemessene und angezeigte Mineralressourcen (ohne Mineralreserven) von 3.592 koz (200.525 kt bei 0,6 g/t Au) ; und

abgeleitete Mineralressourcen von 669 koz (45.716 kt bei 0,5 g/t Au).

Die NSR von 2,00 % ist zahlbar, nachdem die ersten 10,0 Millionen Unzen Gold auf dem Grundstück produziert wurden, wobei bis heute etwa 1,4 Millionen Unzen Goldäquivalent produziert wurden. Dies ermöglicht Gold Royalty eine Beteiligung an den längerfristigen und explorativen Vorteilen der Mine. Die Lizenzgebühr deckt das gesamte Grundstück der Bald Mountain Mine ab und unterliegt keinen Abschlägen oder Rückkäufen.

Die Transaktion wird im Rahmen eines Lizenzvertrags zwischen Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) und NGM abgeschlossen. Der Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten üblichen Bedingungen ab und wird derzeit für das Ende des laufenden Quartals oder früher erwartet.

Weitere Details können Sie unter diesem Link nachlesen

Werfen wir nun einen Blick auf die…

Allgemeinen positiven Entwicklungen im Portfolio

First Majestic erwartet, die Produktion aus der Anlage in Nevada zu steigern und die Produktion bis 2024 potenziell um bis zu 70 % (~170.000 Unzen) zu steigern, wodurch der Beitrag von Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) aus dieser Anlage gesteigert wird.

Jerritt Canyon Mine von First Majestic

Wallbridge Mining plant eine neue Ressource und gibt eine PEA für sein hochgradiges Goldprojekt in Quebec in Auftrag und erkundet die unterirdische Gelegenheit. Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) hält eine massive NSR-Lizenzgebühr von 2,0 %, da der Untergrund einfacher zu finanzieren sein sollte, mit dem Potenzial für bis zu ~170.000 Unzen pro Jahr oder ~3.400 GEOs, die GRC im Jahr 2028 zuzurechnen sind.

Übernahme von Gold Standard durch Orla: Dies hat die Wahrscheinlichkeit, dass South Railroad in Produktion gehen wird, erheblich erhöht, den Zeitplan dafür verkürzt und die Wahrscheinlichkeit eines regionalen Explorationserfolgs erhöht. Der Grund dafür ist, dass Orla mit einem positiven Cashflow viel besser finanziert, ist als Gold Standard, das Bargeld verbrennt und mit seinem Kassenbestand konservativ umgehen musste.

Nevada Gold Mines anhaltender Explorationserfolg bei Ren: Die derzeitige hochgradige Ressource von ~1,25 Millionen Unzen dürfte mit einem neuen mineralisierten Korridor westlich der bestehenden Infrastruktur wachsen, und es gibt Pläne, dies bis zur Machbarkeit voranzutreiben - großartige Neuigkeiten für Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0), das hält eine bedeutende Lizenzgebühr auf den Vermögenswert (1,5 % NSR, 3,5 % NPI).

Das Odyssey-Untertageprojekt wächst weiter und ist dem Zeitplan voraus und auf Kurs für die Produktion Anfang 2023. Das Projekt weißt auf eine längere Minenlebensdauer hin als ursprünglich für dieses Projekt angenommen, wo GRC einen NSR von 1,5 % bis 3,0 % aufweist.

HC Wainwright mit Kaufempfehlung Kursziel 8 USD

Basierend auf rund 155 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 2,56 US-Dollar wird Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) derzeit mit einer Marktkapitalisierung von 345 Millionen US-Dollar gehandelt.

Drastisch unterbewertet, so zumindest sehen es die Analysten von HC Wainwright und geben der Aktie ein Kursziel von 8 US $!

Gold Royalty (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) wird voraussichtlich in den nächsten Jahren eine branchenführende durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von über 50 % erzielen! Dies basiert auf der soliden Pipeline des Unternehmens, wobei der Großteil dieser Einnahmen voraussichtlich aus Tier-1-Gerichtsbarkeiten (Kanada, USA) stammen wird.

Die Analyse von HC Wainwright können Sie sich hier herunterladen

Bei der Auswahl einzelner Royalty- und Streaming-Unternehmen, ist der wichtigste Aspekt die Qualität der Assets.

Und davon hat die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) reichlich wie Sie erfahren haben.

Das Unternehmen verfügt zudem über eine gesunde Liquidität in Höhe von derzeit rund 17 Millionen Dollar, die das Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert.

Darüber hinaus verlängerte das Unternehmen vor kurzem seine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 25 Mio. USD um zwei Jahre.

Für Anleger, die in diesen turbulenten Zeiten nach sicheren Anlagen suchen ist die Aktie von Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) eine sehr gute Wahl.

Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Für die Berichterstattung über das Unternehmen Gold Royalty Corp. wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Media Ltd

Alexander Sippli

Wenlock Road 20-22

N1 7GU London

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11194644

Aufsichtsbehörde: Companies House Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Alexander Sippli

Enthaltene Werte: CA32076V1031,CA3518581051,CA3807381049,CA38071H1064