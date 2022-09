Der Newsflow beim kanadischen Brennstoffzellen-Urgestein bleibt positiv. So soll Ballard Power eine Flotte von sieben Personenzügen der Marke Mireo Plus H aus dem Hause Siemens Mobility mit den notwendigen Brennstoffzellen-Modulen ausstatten. Ballard-Power-CCO David Mucciacciaro spricht von einem "wichtigen Meilenstein".Ballard Power wird insgesamt 14 Brennstoffzellen-Module für die sieben Züge fertigen, im Jahr 2023 soll die Auslieferung beginnen. Die Züge des Typs Mireo Plus H könnten dann Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...