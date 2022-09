Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Die Sitzung der US-Notenbank ist dem deutschen Leitindex nicht gut bekommen. Der DAX hatte am Mittwoch im Vorfeld der Entscheidung noch zugelegt. Gestern ging es kräftig nach unten. Am Ende lag der DAX bei 12.531 Punkten. Das ist ein Minus von rund 1,8 Prozent. Marktidee: TecDAX Der TecDAX ist gestern noch deutlich stärker abgestürzt als der DAX. Ohnehin sind seit Jahresbeginn die Bären am Ruder. Eine im Juni begonnene Erholungsrallye scheiterte im August. Gestern rutschte der Kurs unter eine wichtige Unterstützung und generierte ein bearishes Anschlusssignal. Aus technischer Sicht rücken jetzt drei Ziele auf der Unterseite in den Fokus. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1