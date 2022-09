Aktien: Die Versorgungssicherheit steht auf dem Spiel

Anzeige / Werbung Die Energiewende und der Angriff Russlands auf die Ukraine sowie die anschließenden Sanktionen sowie Gegenreaktionen Moskaus haben die Versorgungssicherheit im Winter erschüttert. Eon will Abhilfe schaffen. Angesichts der mangelnden Gaslieferungen aus Russland wird in Deutschland heiß über das Thema Versorgungssicherheit diskutiert. Dabei steht auch die Forderung nach einer Laufzeitverlängerung von Atommeilern im Raum. Im Blick steht dabei auch der Energieversorger Eon. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Dabei will das Dax-Unternehmen eigenen Angaben zufolge trotz der Meldung eines Lecks im Atomkraftwerk Isar 2 im kommenden Winter mit dem Meiler einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten: Man sei zuversichtlich, für die Zeit über Ende Dezember hinaus mit der Bundesregierung die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, heiß es dazu von Konzernseite. Eon drückt dabei aufs Tempo: "Hierzu ist es aufgrund der erforderlichen Vorlaufzeiten jetzt aber notwendig, dass die laufenden politischen Diskussionen zügig zu einem klaren Ergebnis führen und möglichst zeitnah Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen wird", teilte das Unternehmen mit. Durch die zeitweise von Moskau reduzierte Belieferung von Erdgas sind die deutschen Gasspeicher vor dem Winter bislang noch nicht komplett gefüllt. Dennoch muss während des Winters Gas fließen, weil selbst volle Gasspeicher nur rund 25 Prozent des Gasbedarfs in Deutschland pro Jahr decken. Zudem schossen der Gas- und auch der Strompreis in die Höhe. Eon-Aktie nähert sich Jahrestief an Die Aktie von Eon befindet sich seit Jahresanfang in einem mittelfristigen Abwärtstrend. Der DAX-Wert verliert in diesem Jahr rund 30 Prozent. Die 200-Tageline (rot) und der MACD (Momentum) drehen abwärts und stützen den Abwärtstrend. Das Jahrestief bei knapp 8 Euro ist rund 5 Prozent entfernt, die charttechnische Situation bessert sich erst wieder, wenn der Widerstand bei 9,35 Euro überwunden wird. Enthaltene Werte: DE0007037129,US2687801033,US88160R1014,US72919P2020,DE000UNSE018

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )