In dieser Woche konnte die Commerzbank Aktie bis auf 8,366 Euro klettern, bevor am Dienstag ein Rückschlag an dieser Marke einsetzte. Nachdem der charttechnische Unterstützungsbereich bei 7,73/7,76 Euro am Mittwoch aber nicht in Gefahr kam, half ...

Den vollständigen Artikel lesen ...