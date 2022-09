Die Volkswagen-Aktie bekommt Rückenwind von Goldman Sachs. Die Investmentbank empfiehlt die Aktie des Automobil-Herstellers zum Kauf. Rückenwind bekommt das Papier durch den anstehenden Börsengang der Sportwagentochter Porsche AG.Die Autobauer insgesamt profitierten zwar in den kommenden Quartalen von einer besseren Versorgung mit Halbleitern, schrieb Goldman Sachs-Analyst George Galliers in einer Branchenstudie. Volkswagen selbst stuft den Engpass an Halbleitern aber als größtes Risiko bis ins ...

