23. September 2022. Starker Übergang: Die erste Battles-Folge von "The Voice of Germany" auf ProSieben holt am Donnerstagabend den klaren Sieg in der Prime Time und erreicht schöne 12,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.Insgesamt schalten wieder sehr gute 4,46 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.) bei der Musikshow ein.Die nächste Folge "The Voice of Germany" kommt heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1. Abonnenten von Joyn PLUS+ können die Folge bereits jetzt als Preview auf Joyn sehen.Diese Talente singen heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1:Team Stefanie: Sophie Buchmann (24, Neckarwestheim) vs. André Deininger(42, Herford) und Jens Gilles (28, Koblenz) vs. Leander Gronem (22, Halle)Team Rea: Marlon Lee Newman (20, Nieder-Olm) vs. Lucy Grimm (23, München) und Nadine Pimanov (25, Köln) vs. Bella Robin (31, Dußlingen)Team Mark: Anny Ogrezeanu (21, Wachtberg) vs. Samuel "Sammy" Franklin (43, Berlin) und Luca Wefes (22, Berlin) vs. Luka Maksim Klais (22, Hamburg)Team Peter: Julian Pförtner (22, Heidelberg) vs. Michi Gallistl (30, A-Gaming) und Susan Agbor (42, Berlin) vs. Katja Forg (51, Erkelenz)Alle Infos rund um "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseitehttp://presse.prosieben.de/TVOG2022Hashtag zur Show: TVOGBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt:23.09.2022 (vorläufig gewichtet: 22.09.2022)