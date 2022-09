Call auf PayPal: 65 Prozent Chance! Das Management von PayPal gibt an, dass der gestiegene US-Leitzins und der Krieg in der Ukraine die Kauflust der Kunden gebremst haben. Dennoch wird in der näheren Zukunft mit steigenden Gewinnen gerechnet. Zu berücksichtigen gilt, dass der Kurs von seinem Hoch im Juli 2021 um rund 72 Prozent gefallen ist und das Geschäftsmodell weiter funktioniert. Die PayPal-Aktionäre erhoffen sich vom Einstieg des Investors Elliott steigende Profite. Dabei wurden seitens Elliott ...

