Qualitätsmanagementsysteme spielen eine wichtige Rolle bei der jüngsten Beschleunigung der Digitalisierung aller Geschäftsprozesse, indem sie Produkte und Dienstleistungen schnell bereitstellen und eine nahtlose Benutzererfahrung bieten. Über 90 Unternehmen aus 6 Ländern, die meisten davon in der Kosmetik- und Pharmaindustrie, haben sich für QMex als Anbieter von Software-as-a-Service und digitalen Lösungen für Qualitätsmanagementanwendungen entschieden.

Die Digitalisierung von Qualitätsmanagementsystemen, die für die Kaufentscheidungen der Verbraucher eine wichtige und entscheidende Rolle spielen und die Prüfungssicherheit für die Einhaltung von Vorschriften bieten, hat sich beschleunigt. In einer Umfrage in der Kosmetik- und Pharmabranche wurde festgestellt, dass 56 der Verbraucher erwarten, dass die Unternehmen ihre Qualitätsmanagementsysteme bereits digitalisiert haben.

Qualitätsmanagement-SaaS-Anwendung QMex wird in sechs Ländern ausgerollt

Nadi Tanca, Leiter der IT-Abteilung des Entwicklers von Qualitätsmanagement-Software BTS bei QMex, kommentierte: "Heutzutage arbeiten Unternehmen daran, Vertrauen aufzubauen, und in einer Zeit, in der Vertrauen die wichtigste Währung im Geschäftsleben ist, ist Qualitätsmanagement zu einer entscheidenden Funktion für alle Unternehmen geworden.

"Qualitätsmanagement-Software bringt Wettbewerbsvorteile"

Tanca erklärte, dass digitale Qualitätsmanagementsysteme den Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen können, und erläuterte, wie QMex es Unternehmen mit Good Manufacturing Practices (GMP) in der Pharma-, Medizintechnik-, Kosmetik- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie ermöglicht, ihre Qualitätsmanagementsysteme zu digitalisieren. "Mit QMex können Kunden ihre Qualitätsmanagementsysteme in Übereinstimmung mit internationalen Standards wie GxP, FDA 21 CFR Part 11, Data Integrity, ISGE GAMP betreiben. QMex stellt sicher, dass Hersteller die Inspektionen von FDA, MHRA, EU und WHO erfolgreich bestehen können."

Der Sektor für Qualitätsmanagement-Software wird voraussichtlich 16,67 Milliarden USD erreichen

QMex wird von mehr als 90 Unternehmen in 6 Ländern bevorzugt, da es einen vollständig transparenten und revisionssicheren Qualitätsmanagementprozess gewährleistet. Laut GrandviewResearch wird die Qualitätsmanagement-Softwarebranche bis 2028 ein Volumen von 16,67 Mrd. USD erreichen. Tanca weiter: "QMex verfügt über eine außergewöhnlich flexible modulare Struktur, die sich nahtlos in Geschäftsanwendungen integrieren lässt, um optimierte, sichere, anpassbare Lösungen zu bieten, die gleichzeitig stabil und flexibel sind. Wir sind zu Recht stolz darauf, sagen zu können, dass BTS Bilisim seit 2011 mehr als 200 Kunden auf ihrem digitalen Weg unterstützt hat."

