Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds vervierfacht Konzernumsatz und steigert Halbjahresergebnis deutlich

Konzernumsatz mit 21,4 Mio. EUR gegenüber Vorjahr mehr als vervierfachtKonzern-EBIT steigt um rund 81 Prozent auf 2,9 Mio. EUR (H1 2021: 1,6 Mio. EUR), Konzernergebnis nach Steuern von 1,5 Mio. EUR (H1 2021: 0,0 Mio. EUR)Erfolgreiche Verkäufe sowie wachsende Mieterlöse prägen Umsatzentwicklung

Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) hat sich im ersten Halbjahr 2022 erfolgreich entwickelt und ihr Ergebnis signifikant gesteigert. Grundlage dafür war das Wachstum des Konzernumsatzes, der mit 21,4 Mio. EUR mehr als viermal so hoch ausfiel wie im Vergleichszeitraum ...

