Ob Aktien, Fonds oder ETFs - Traden ist nicht mehr einzig die Sache von Bankern, sondern wird auch unter Privatanlegern in Deutschland zunehmend beliebter. Insbesondere Neobroker wie Trade Republic oder Scalable Capital machen Trading auch Privatanlegern leichter zugänglich. Und rund jeder Fünfte in Deutschland gibt bereits an, aktuell mit Wertpapieren zu handeln, um Gewinne mittels kurzfristiger Kursschwankungen zu realisieren. Das ist das Ergebnis der aktuellen Zielgruppen-Analyse "Trader in Deutschland" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...