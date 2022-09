Unterföhring (ots) -- Comedy Show über die Veränderungen im Fußball präsentiert von Katrin Bauerfeind- Vier Folgen zu den Themen "Fußball & Stars", "Fußball & Fans", "Fußball & Geld" und "Fußball & Gesellschaft"- Mit spannenden Experten wie der ehemaligen Fußballtorhüterin Katja Kraus, dem Schriftsteller und Philosophen Wolfram Eilenberger sowie Ex-Fußballprofi Ansgar Brinkmann- Entwickelt von Philipp Reinartz und produziert von B28 Produktion durch Guido Thomsen, Manuel Menges und Jeanniene Bauer- Ab 10. November auf Sky Comedy sowie WOW und auch auf Abruf- Bildmaterial hier (https://we.tl/t-ZcOyEWm1Tm) zum DownloadUnterföhring, 23. September 2022 - In der neuen Sky Original Comedy Show "Tore, Tränen, Tiki-Taka" blickt Moderatorin Katrin Bauerfeind humorvoll auf die großen Veränderungen im Fußball. Die vier Folgen zum runden Leder sind ab Donnerstag, 10. November um 20.15 Uhr auf Sky Comedy zu sehen sowie parallel dazu auf dem Streamingdienst WOW und über Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Tore, Tränen, Tiki-Taka mit Katrin Bauerfeind":Aus kleinen Fußballclubs wurden große Unternehmen, Spitzensportler:innen im Fußball sind heute gefragte Models und Markenbotschafter:innen und was wäre der Fußball heutzutage ohne Instagram, TikTok und Co.? In den letzten Jahrzehnten scheint sich der Fußball maßgeblich verändert zu haben. Doch ist das auch wirklich so? Moderatorin Katrin Bauerfeind blickt humorvoll auf die Professionalisierung, Kommerzialisierung, Globalisierung und Digitalisierung und setzt sich in der neuen Sky Original Comedy Show satirisch damit auseinander, wie sich diese Trends auf Stars, Fans, Business und Gesellschaft beim Fußball auswirken. Scharf gewitzelt wird am besten in Gesellschaft: Journalist und Autor Philipp Reinartz, der das Format u.a. entwickelt hat, unterstützt mit humoristischen Seitenblicken aus der Analyse-Area. Interviews mit u.a. Fußballlegende Ansgar Brinkmann, der ehemaligen National-Torhüterin Katja Kraus und dem Schriftsteller und Philosophen Wolfram Eilenberger geben einen weiteren Einblick über den Tellerrand. Moderatorin Katrin Bauerfeind nimmt in "Tore, Tränen, Tiki-Taka" nicht nur die Phänomene jenseits des Platzes unter die Lupe, sondern präsentiert dem Publikum auch Erinnerung an die größten Kultmomente auf dem grünen Rasen.Johannes Plenk, Director Entertainment Channels Sky Deutschland: "Im deutschen Entertainment gibt es kaum Formate, die sich auf humorvolle Weise mit dem Fußball auseinandersetzen. Mit 'Tore, Tränen, Tiki-Taka' liefern wir ein tolles neues Comedy Format, bei dem sich Moderatorin Katrin Bauerfeind, passend zum WM Start, die Welt des Fußballs zur Brust nimmt und mit einem großen Augenzwinkern beleuchtet."Moderatorin Katrin Bauerfeind: "Ich habe bislang nie mit meinem Fußballwissen geprahlt, aber jetzt gibt es einen Grund mich nicht mehr zurückzuhalten: eine Comedy-Fußball-Show! Ich meine, Comedy und Fußball und dann kommentiert auch noch eine Frau, für mich ist damit das Triple perfekt und vielleicht jetzt schon das Beste an der WM!"Autor Philipp Reinartz: "In Deutschland wird ja immer noch viel zwischen Ernst und Unterhaltung unterschieden. Ich wollte beweisen: Man kann sich ernsthaft mit den großen Veränderungen im Fußball beschäftigen - und dabei trotzdem ein unterhaltendes Format kreieren."Facts:"Tore, Tränen, Tiki-Taka mit Katrin Bauerfeind", Staffel eins, Comedy Show, vier Episoden, je ca. 20 Minuten, D 2022.Autor, Producer, Analyst: Philipp Reinartz. Moderation: Katrin Bauerfeind. Regie: Kosai Takasaki. Produzent B28: Guido Thomsen, Manuel Menges. Production Design: Jeanniene Bauer. Executive Producer Sky: Marie-Helene Lefevre, Fabian Klaus. Mit: u.a. Katja Kraus, Ansgar Brinkmann, Wolfram Eilenberger. Produziert von B28 Produktion GmbH & Co KG. 