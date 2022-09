Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen erlitten nach den jüngsten Steigerungen wieder Kursverluste, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten ebenfalls sinkende Kurse verzeichnet. Hier mache sich die Zinsanhebung der FED bemerkbar.Die Bank of England habe die Bank Rate um 50bp auf nun 2,25% angehoben. Damit reihe sie sich in die lange Schlange an Zentralbanken ein, die ihre Leitzinsen erhöhen würden. Die Inflation in Großbritannien habe zuletzt bei 9,9% gelegen. Die Notenbank hätte nach Auffassung einiger Marktteilnehmer durchaus kräftiger agieren können. Insofern helfe der verkündete Zinsschritt dem Pfund nicht wirklich - zumal die FED am Mittwoch mit ihrem 75bp-Schritt erneut den Einsatz erhöht habe. ...

