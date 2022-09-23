FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC EUR LU1681044720
START RESTART AUCTION: 10:15
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:25
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INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN
AIS-AM.MSCI SWITZ. EOC EUR LU1681044720
START RESTART AUCTION: 10:15
FRUEHESTER ZEITPUNKT PREISFESTSTELLUNG/EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:25
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