Mainz (ots) -Das ZDF hat eine neue ganzheitliche Steuerungssystematik für das Management und die Aufsichtsgremien entwickelt: ZDF KOMPASS. Mit diesem Instrument können quantitative und qualitative Unternehmensziele besser überprüft und gesteuert werden, erklärte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler vor dem Fernsehrat in Mainz. Dabei verknüpft die Systematik erstmals alle relevanten Messgrößen auf den Ebenen Nutzung, Qualität, Wirkung und Akzeptanz miteinander.Ein zentrales Element von ZDF KOMPASS ist die Qualitätsmessung. Damit greift das ZDF einen entsprechenden Punkt in der geplanten Novellierung des Medienstaatsvertrags auf. Um zu überprüfen, ob das ZDF die inhaltlichen und formalen Qualitätsstandards erfüllt, kann der Fernsehrat in Zukunft ein siebenstufiges Prüfverfahren anwenden. Die bei diesem Qualitätsaudit relevanten Dimensionen sind Gesellschaftsrelevanz, Vielfaltsdarstellung, Branchenwirkung, Zugänglichkeit, Glaubwürdigkeit, Kompetenzzuschreibung und Programmbewertungen.Als ergänzendes Instrument zur Qualitätsmessung plant das ZDF das erste bundesweite öffentlich-rechtliche Publikums-Panel. In einem regelmäßigen Dialog und mit aktuellen Befragungen will das ZDF unter anderem die wahrgenommene Qualität einzelner Programminhalte überprüfen lassen. Diese Einbindung des Publikums wird sich auch auf das Programm auswirken: Nutzerinnen und Nutzer von ZDF-Angeboten werden frühzeitig in Entwicklungsprozesse einbezogen und können so die Weiterentwicklung der ZDF-Angebote mitgestalten.Ansprechpartner: Presse-Desk: Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF - Sekretariate Fernsehrat und VerwaltungsratAnsprechpartner: Jan HolubTelefon: +49-6131-70-12011Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5328035