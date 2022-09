Bei Vonovia (WKN: A1ML7J) ist es am Donnerstag mal wieder so weit, die Aktie fällt. Bis auf ein Kursniveau von 22,30 Euro zum Handelsende. Damit sehen wir nicht nur erneut rote Vorzeichen, sondern gleichzeitig auch ein Minus von ca. 4 %. Auf dem niedrigen Bewertungsmaß ist das eine neue Eskalationsstufe. Und ein neues 52-Wochen-Tief bei 22,12 Euro, das in diesem Handel erreicht worden ist. Allerdings gibt es einen Grund dafür. Blicken wir auf Vonovia und den fundamentalen Grund für den Abverkauf. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...