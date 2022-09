Beim Dividendenaristokrat Fresenius (WKN: 578560) läuft es im Moment einfach nicht. Im Endeffekt sehen wir am Donnerstag dieser Woche erneut ein rotes Vorzeichen. Ein Minus von ca. 3 % ist jedoch erst die Spitze des Eisbergs. Alleine im vergangenen Monat haben die Anteilsscheine erneut ca. 12 % an Börsenwert eingebüßt. Dass wir vom Rekordhoch weit entfernt sind, das dürfte mittlerweile bekannt sein. Auch, dass es bei Medical Care operativ nicht in Bestform läuft. Zuletzt hatten wir als Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...