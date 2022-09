Hamburg (ots) -Bisher unterteilten sich Convertibles in Modelle mit abnehmbaren Bildschirmen und drehbaren Displays. Jetzt gibt es sie auch mit faltbarem Panel. COMPUTER BILD hat zehn Geräte getestet.Wie komfortabel sich mit einem Convertible arbeiten lässt, hängt unter anderem von der Tastatur ab. Die sollte einen straffen wie präzisen Anschlag haben. Den bieten acht der zehn Testkandidaten. Beim Asus Zenbook Flip und beim Microsoft Surface Pro 8 ist er schwammig. Top-Keyboards besaßen die beiden Samsung-Modelle und das Lenovo Yoga 6.In puncto Bildqualität trumpften die Modelle auf, die ein Display mit OLED-Technik haben: die beiden Samsung-Geräte und die beiden Convertibles von Asus. Sie zeigten im Test Urlaubsbilder und Spielfilme mit brillanten Farben, sattem Schwarz und auf Wunsch mit extrem hohem Kontrast sowie sehr viel Helligkeit. Die schlechteste Bildqualität bot hingegen das mit 430 Euro sehr günstige Acer Spin 1. Farben erschienen auf ihm blass und verfälscht.Den Vergleichstest gewinnt das Asus Zenbook Fold 17 - wenn auch knapp. Es ist mit Ausnahme des fehlenden Kartenlesers vollständig ausgestattet, bot im Test ein hohes Arbeitstempo und eine 1-a-Bildqualität. Den Preis-Leistungs-Sieg schnappte sich das Lenovo Yoga 6, das mit gutem Bildschirm, hohem Tempo und langer Akkulaufzeit überzeugte.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der aktuellen COMPUTER BILD-Ausgabe 20/2022, die ab dem 23. September 2022 im Handel verfügbar ist.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei.COMPUTER BILD ist für über 20 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5328059