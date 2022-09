DJ Airbus-Management bestätigt Ziele - Aktie steigt

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Das Airbus-Management hat der Aktie des europäischen Flugzeugbauers mit positiven Aussagen auf dem Kapitalmarkttag Auftrieb verliehen. Bestätigt wurden unter anderem die Lieferziele, trotz der aktuellen Engpässe bei Komponenten. Die Airbus-Aktie notierte gegen 11.01 Uhr bei Tradegate mit 2,7 Prozent im Plus bei 95,27 Euro.

Das Management schlug auf dem Kapitalmarkttag am Freitag einen optimistischen Ton an. Vorstandschef Guillaume Faury bekräftigte das Hauptziel des Konzerns, bis 2025 monatlich 75 Schmalrumpfflugzeuge zu produzieren, während es in diesem Jahr etwa 50 sein sollen. Die Bemühungen des Unternehmens, die Produktionsrate zu erhöhen, standen angesichts von Lieferengpässen bei Teilen und Triebwerken jüngst infrage.

Die Airbus-Führung stellte ferner das Ziel heraus, die Aktionärsrendite zu erhöhen. Dividenden werden weiterhin die bevorzugte Form der Rückführung von Barmitteln bleiben, sagte Finanzvorstand Dominik Asam. Die Ausschüttungsquote sollte das obere Ende des angestrebten Zielkorridors von 30 bis 40 Prozent erreichen, so Asam.

September 23, 2022

