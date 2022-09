Tallinn (ots) -+++ Deutsche sind bei der Beantragung einer e-Residency in Estland ganz vorn +++ Menschen mit Wohnsitz in Deutschland haben bisher fast 2.000 Firmen in Estland gegründet +++ Schon 278 Firmengründungen 2022 +++ Estnische e-Residenten aus Deutschland gründen vor allem Unternehmensberatungen, IT-Firmen und Onlineshops +++5.584 deutsche Staatsbürger besitzen eine e-Residency in Estland. Das sind 5,8 Prozent der inzwischen fast 95.000 estnischen e-Residenten. Mit der e-Residency - einer digitalen Identität - erhalten Antragsteller:innen Zugang zum digitalen Wirtschaftssystem und zu allen Serviceleistungen der Republik Estland. Sie können damit unkompliziert ein Unternehmen gründen und von jedem Ort der Welt aus führen.Mit der hohen Zahl an e-Residenten liegen die deutschen Staatsbürger auf Platz drei derjenigen, die eine digitale Identität in dem europäischen Land beantragen. Von den 5.584 deutschen e-Residenten haben seit Erhalt der digitalen Identität 1.749 ein Unternehmen in Estland gegründet - das sind 31 Prozent -, womit Deutschland zu den Top-drei-Ländern mit e-Residency-Unternehmer:innen gehört.Mit den in Deutschland lebenden e-Residenten auf Platz einsSchaut man nicht nur auf die Zahlen deutscher Staatsbürger mit einer e-Residency, sondern auf die Gesamtheit derjenigen, die in Deutschland leben und eine digitale Identität in Estland beantragt haben, klettert die Bundesrepublik im internationalen Ranking sogar auf Platz eins. Denn 6.183 Menschen, die in Deutschland legal leben, haben seit Entstehen des Programms im Jahr 2014 eine digitale Identität erhalten. Ähnlich ist das Bild in Bezug auf Firmengründungen. Auch in diesem Fall landet die Bundesrepublik bei Betrachtung aller in Deutschland lebenden e-Residenten mit 1.960 Firmengründungen auf Platz eins.Viele Firmengründungen 2019 und 2021Besonders in den Jahren 2019 und 2021 haben viele e-Residenten mit Wohnsitz in Deutschland in Estland ein Unternehmen registriert. 2019 waren es 378, zwei Jahre später 438 Personen, die in Estland eine Firma im dortigen Handelsregister eintragen ließen. Im laufenden Jahr waren es bislang 278 Eintragungen (Stand: 1. September).Gegründet werden vor allem Unternehmensberatungen, IT-Firmen und OnlineshopsBei einem Blick auf die Branchen, in denen die Firmengründungen stattfinden, zeigt sich, dass Unternehmens- und Management-Beratungsagenturen (27%), gefolgt von IT (14%) - insbesondere Programmierdienstleistungen - sowie Onlineshops (7,2%) die ersten drei Plätze im Ranking belegen.In Berlin holen die meisten Menschen ihre e-Residency abNachdem die estnische Regierung die digitale Identität gewährt hat, können die Antragsteller die entsprechende Bescheinigung in Tallinn oder bei einer Botschaft Estlands abholen. Die meisten Menschen in Deutschland holen die Bescheinigung in der diplomatischen Vertretung Estlands in Berlin ab (76 Prozent). Mit 4,7 Prozent steht Tallinn an zweiter Stelle, auf Platz drei folgt die estnische Botschaft in Brüssel (2,9 Prozent)."Es freut uns sehr, dass so viele in Deutschland lebende Menschen unser Programm e-Residency nutzen", sagt Lauri Haav, Managing Director bei e-Residency. "Damit erhalten sie nicht nur Zugang zu einer unkomplizierten und stark serviceorientierten digitalen Administration, sondern sind mit ihrer digitalen Identität auch Teil einer ganz besonderen globalen Gemeinschaft. Dennoch agieren sie unternehmerisch immer unter dem Schutzschirm der EU, auch wenn sie in andere Länder expandieren."e-Residency Estland auf der Bits & Pretzels in München (https://www.bitsandpretzels.com/)- 24. September 2022, Community Event mit Paneldiskussion: Breaking World Records: How Estonia is Empowering Entrepreneurs Globally", Anmeldung (https://www.eventbrite.com/e/e-residency-goes-to-munich-tickets-409776351097?aff=mailing&utm_source=e-Residency+newsletter&utm_campaign=db56657f02-Estonian+e-Residency+comes+to+Munich&utm_medium=email&utm_term=0_564849cdd8-db56657f02-330513934&mc_cid=db56657f02&mc_eid=4382ae41fe)- 25. -26. September 2022, Messestand auf der Bits & Pretzels Exhibition- 26. September 2022, Bits & Pretzel Stage: "e-Residency: How has Estonia quietly become the unicorn capital of Europe?Bildmaterial- Logo e-Residency (https://frauwenk.de/Mediaserver/E-Residency/republic-of-estonia-e-residency-logo.jpg)- Portrait: Lauri Haav (https://frauwenk.de/Mediaserver/E-Residency/Lauri%20Haav.jpg) (e-residency)Über e-Residency:e-Residency ist eine von der estnischen Regierung ausgestellte digitale Identität und ein damit einhergehender Status, der den Inhaber:innen durch die sichere digitale Authentifizierung Zugang zu den elektronischen Dienstleistungen der estnischen Behörden gewährt und sie von den Vorteilen der estnischen Wirtschaft profitieren lässt.Wichtig: e-Residency ist kein Aufenthaltstitel, geht nicht mit einer steuerlichen Aufenthaltserlaubnis einher und erlaubt auch nicht den visafreien Zugang nach Estland oder in einen anderen Staat der Europäischen Union E-Residency verleiht weder die Staatsbürgerschaft in Estland, noch ist damit eine Reisefreiheit im Land oder einem anderen Staat der EU verbunden. 