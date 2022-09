Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wie wirken sich die sinkenden Rohstoffpreise aus?Der Finanzpodcast von KURIER und kronehit Die Preise für Öl, Gas und Gold sinken. Warum dem so ist und welche Folgen das hat, schauen sich Rüdiger und Robert diese Woche an. Weitere Themen sind u.a. Inflation und Leitzinsen sowie Autoaktien.Besprochene Titel: Porsche, Tesla, Rivian, Evergrande, Vinfast, Lenzing, Diolingo Alle Folgen finden Sie auch auf KURIER.at und kronehit.at. Weitere Podcasts finden Sie unter KURIER.at/podcasts Ziemlich gut veranlagt (00:32:44), 22.09. Wiener Börse Plausch S3/09: startup300-Interna, Wien Energie Wertschätzung, Martin Begsteiger, Agrana vs. Lenzing Die Wiener Börse Pläusche sind ...

