Wachstumsaktien sind im laufenden Jahr ziemlich stark unter Beschuss geraten. Dazu trugen die rapide steigenden Zinsen und die sich eintrübende Wirtschaft gleichermaßen bei. Denn wie soll ein Wachstumsunternehmen ungehindert expandieren, wenn die Wirtschaft insgesamt am Boden liegt? Das schaffen nur die allerwenigsten. Aus Angst vor Kursschwankungen und weiteren Verlusten halten sich Investoren in Bärenmärkten von Wachstumsaktien fern. Stattdessen sind defensive Value-Aktien in Mode. Doch immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...