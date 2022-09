Der chinesische Hersteller Aiways hat mit der finalen Erprobung des SUV-Coupés U6 vor der Markteinführung in Europa begonnen. Mit nur noch leicht getarnten Prototypen werden die Ergebnisse des Entwicklungs- und Testprogramms in China validiert - etwa mit Hochgeschwindigkeitstests auf der Autobahn. Auf dem Yancheng Zhongqi Research Automobile Proving Ground haben in den vergangenen acht Monaten mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...