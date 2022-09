Die Inflation hat in der Schweiz deutlich an Fahrt gewonnen. Im internationalen Vergleich ist die Preisteuerung immer noch sehr moderat, aber nicht im historischen Vergleich. Noch vor einem Jahr bewegte sich die Inflation unter 1,00 %. Inzwischen ist sie auf 3,5 % gestiegen und macht keine Anstalten zu stoppen. Die Zinserhöhung der Schweizerischen Nationalbank war insofern mehr als gerechtfertigt.Die SNB hob den Franken Leitzins um gleich 75 Basispunkte an. Damit sprang der Leitzins zum ersten Mal seit 2011 in den positiven Bereich. Anders als die EZB, die ihren Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...