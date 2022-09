München (ots) -- Neuer Song ist ihren Neffen gewidmet- Zwillinge Emory und Casey hatten schwierigen Start ins Leben- Estefania: "Doppelt laut" ab 23. September 2022 digital auf allen Kanälen erhältlichNachdem im Mai letzten Jahres Emory und Casey Wollny unter dramatischen Umständen zur Welt kamen, überraschte Estefania die Familie mit einem Song für die beiden. Am Freitag, 23. September 2022 erscheint die gefühlvolle Single "Doppelt laut" bei EL CARTEL MUSIC und ist auf allen digitalen Kanälen erhältlich.Seit Mai 2021 ist Estefania stolze Tante der Zwillinge Emory und Casey. Doch der Weg zur Geburt war für ihre schwangere Schwester Sarafina alles andere als einfach und die beiden kamen deutlich zu früh zur Welt. Die Geburt und das Kennenlernen der Babys hat die ganze Familie mitgenommen und berührt.Doch auch die Fans fieberten mit. Und immer wieder fragten sie auf den sozialen Medien nach einem Song: In einer der emotionalsten Folgen "Die Wollnys" brachten Sarafina und Peter Wollny ihre neugeborenen Zwillinge nach langer Zeit im Krankenhaus nach Hause. Estefania konnte ihre Tränen nicht zurückhalten und machte den Eltern ein wunderschönes Geschenk: Ein Lied eigens für die Zwillinge."Doppelt laut" heißt der Song, der vom schwierigen Start der beiden ins Leben handelt. Doch sie haben nicht aufgegeben und haben Kämpferherzen, die nun umso lauter in ihrer Brust schlagen. Emory und Casey sind mittlerweile über ein Jahr alt. Dass es den beiden mehr als gut geht, zeigt Estefania auch im Musikvideo zur Single."Doppelt laut" von Estefania erscheint am 23. September 2022 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Universal.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/DoppeltLaut)----- Musikvideo -----LINK (https://www.youtube.com/watch?v=9Id_ETkkP94)Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5328200