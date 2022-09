Wissenschaftler:innen fanden einen bizarren Organismus auf dem Meeresgrund. Der "blaue Glibber" stellt sie vor ein Rätsel. Nun haben sie ein Video dazu veröffentlicht. Die Expedition "Voyage to the Ridge 2022" fand auf dem Grund der karibischen See eine bisher unbekannte Lebensform, die sie "Blue Glue" getauft hat. Die Tiefseeforscher:innen haben die rätselhaften Organismen auf der Höhe der Insel St. Croix in rund 425 Meter Tiefe gefunden. Ihre Vermutungen, worum es sich handelt, gehen in unterschiedliche ...

