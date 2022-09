Bonn (ots) -Maximilian Noack ist Gründer und Geschäftsführer der Noack Statistik GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Studenten und Doktoranden mit einem Schwerpunkt auf empirischen Wissenschaften und Medizin dabei, eine gelungene Abschlussarbeit zu gestalten und diese mit fundierten Daten und Statistiken zu untermauern. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht, für wen sich sein Angebot eignet und welche Ergebnisse zu erwarten sind.Rückt der Abgabetermin für die Abschlussarbeit näher, stehen Studenten und Doktoranden grundsätzlich unter großem Druck. Schließlich wollen sie nach all ihren Mühen, etlichen Semestern und zahllosen Vorlesungen auch die letzte Hürde erfolgreich überwinden und idealerweise mit Bestnote abschließen. Insbesondere im Bereich der Medizin und der empirischen Wissenschaften werden sie dabei jedoch mit einer enorm fordernden Aufgabe konfrontiert: Dem Ergebnisteil ihrer Abschlussarbeit. Mit den Grundlagen der hierfür notwendigen statistischen Auswertung und den technischen Details sind nur die wenigsten Prüflinge vertraut. "Abschlussarbeiten sind nicht nur mit psychischer Belastung, sondern auch mit großem Zeitaufwand verbunden. Kommen Studenten oder Doktoranden beim Ergebnisteil ihrer Abschlussarbeit nicht voran, stresst sie das zusätzlich - das sorgt letztendlich für ein schlechtes Ergebnis", erklärt Maximilian Noack, Geschäftsführer der Noack Statistik GmbH."Betroffene Prüflinge sollten sich daher zeitnah Unterstützung suchen, statt ihr Problem in Eigenregie lösen zu wollen. Wir greifen ihnen beim kompletten Prozess der Auswertung bis zum fertigen Ergebnisteil unter die Arme - auf diese Weise führen wir sie zum bestmöglichen Resultat", führt der Statistik-Experte weiter aus. Maximilian Noack studierte ursprünglich selbst Psychologie und gab schon während dieser Zeit Nachhilfe zu Statistik-Themen. Im Laufe der Zeit entwickelte er daraus ein umfassendes Angebot zur Unterstützung von Studenten und Doktoranden in den Bereichen Sozialwissenschaften, Medizin, BWL, Psychologie und ähnlichen Schwerpunkten. Bis heute begleiteten er und sein Team mehr als 400 Menschen auf ihrem Weg zum erfolgreichen Studienabschluss.Weniger Stress und bessere Abschlussarbeiten dank Noack Statistik"Ob Bachelorarbeit, Masterarbeit oder Promotion - der statistische Methoden- und Ergebnisteil ist grundsätzlich äußerst anspruchsvoll", verrät Maximilian Noack. Aus diesem Grund führen er und sein Team Studierende in einer engen und umfassenden Betreuung durch den gesamten empirischen Teil ihrer Arbeit. So bietet die Noack Statistik GmbH nicht nur eine aufwendige und verlässliche Datenaufbereitung nach höchstem Studienstandard. Vielmehr profitieren Studenten und Doktoranden während jedes notwendigen Schrittes von einer Eins-zu-eins-Beratung."Wir übernehmen die Arbeit nicht für die Studierenden - stattdessen greifen wir ihnen permanent unter die Arme und erklären ihnen, wie sie an welcher Stelle vorgehen sollten", erklärt Maximilian Noack. Ebenfalls fungieren die Experten der Noack Statistik GmbH nicht als Ghostwriter. Sie helfen ihren Kunden lediglich bei der Ausarbeitung und Verschriftlichung der gesammelten Informationen und stellen durch ein professionelles Lektorat bestmögliche Qualität sicher.Individuelle Betreuung und Zeit zur Vorbereitung als Erfolgsgrundlagen"Einzelne Studenten und Doktoranden zeigen sich skeptisch darüber, ob ein derart hochpreisiges Angebot die richtige Lösung für sie ist und sie tatsächlich zum Erfolg führen kann - zumal die Betreuung online stattfindet", so Maximilian Noack. Der Preis begründe sich vornehmlich in der Qualität und dem Umfang seines Angebots, erklärt er. Die Experten gehen dabei auf die individuellen Hindernisse und Bedürfnisse jedes Kunden ein und garantieren so einen passgenauen Ansatz. Demnach werden die Studierenden mit keinem Problem alleingelassen und in allen Belangen unterstützt - und das stets innerhalb des ethischen Rahmens und in Einklang mit geltenden Regelungen."Mein persönlicher Anspruch ist es, meine Kunden ausnahmslos ans Ziel zu führen - nämlich dem fertigen Ergebnisteil, ist das nicht möglich, möchte ich ihnen auch nichts anderes versprechen. Sie sollten sich deshalb etwa vier bis sechs Wochen vor ihrem Abgabetermin bei uns melden, ist es zeitlich knapper geht es auch, ist dann aber deutlich stressiger", betont Maximilian Noack. Als wesentliche Erfolgsgrundlage dient demnach das Verhältnis zwischen der vorhandenen Zeit und der Komplexität des Arbeitsthemas. Denn selbst wenn die Daten für den statistischen Methoden- und Ergebnisteil der Arbeit vorhanden sind, benötigen Studierende meist etwas Zeit, um beispielsweise den Umgang mit der Statistik- und Analyse-Software SPSS, R-Studio oder STATA zu lernen. Wenden sich Prüflinge rechtzeitig an das Team der Noack Statistik GmbH, führen die Experten sie jedoch grundsätzlich zur ersehnten Bestnote.Auch Ihre Abschlussarbeit steht bevor und Sie wollen mit Bestnote bestehen? Melden Sie sich bei Maximilian Noack von der Noack Statistik GmbH (https://www.noack-statistik.com/) und buchen Sie ein unverbindliches Erstgespräch!