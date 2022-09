Berlin (ots) -Outdoorkurse Sonntag früh, Meditation am Sonntagabend, Cycling am liebsten montags - anlässlich des Tags der deutschen Einheit veröffentlicht Peloton, die führende vernetzte Fitnessplattform mit einer engagierten Community von fast 7 Millionen Mitgliedern weltweit, erstmals wann, wie und zu welcher Musik die Deutschen am liebsten trainieren und was sie dazu motiviert, dran zu bleiben.Morgens oder lieber abends? Am Wochenende oder unter der Woche? Welche Musik pusht am meisten? Und wie setzen sich die mehr als 7,25 Mio Workouts, die in den vergangenen 12 Monaten von Peloton Mitgliedern in Deutschland auf dem Peloton Bike, dem Tread oder per App absolviert wurden, im Detail zusammen? Zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober veröffentlicht Peloton erstmals, was die Community in ganz Deutschland motiviert und dazu bewegt, sportlich aktiv zu bleiben.Das Home Gym ist in Zeiten des hybriden Arbeitens und Trainierens gefragt wie nie und zum "new normal" geworden. Die Menschen achten mehr denn je auf ihre Gesundheit: 72 % der Deutschen treiben zu Hause Sport* und nach knapp drei Jahren im deutschen Markt zeigen sich die Peloton Mitglieder besonders rege: So werden hierzulande die meisten Trainingseinheiten am Sonntag, Montag und Dienstag absolviert - bevorzugt zwischen 18-19 Uhr. Und das über alle Fitnesskategorien hinweg in den Disziplinen Cycling, Kraft, Stretching, Yoga und Meditation sowie Running und Walking.Dass die deutsche Peloton Community gern aktiv in die Woche startet, zeigt sich auch bei der Nutzung der Cyclingkurse, welche montags ganz besonders beliebt sind. Über die Stadtgrenzen von Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, München und Stuttgart hinweg treten am Montagabend die meisten Peloton Mitglieder zuhause auf ihren Bikes in die Pedale und lassen sich von den Peloton Trainer:innen zu Bestleistungen motivieren. In Frankfurt hingegen wird bevorzugt am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr gecycelt. Aber ganz egal wo, wann und wie: viele Peloton Mitglieder verabreden sich im Vorwege, um gleichzeitig gemeinsam virtuell zu trainieren, sich gegenseitig zu pushen und einander zu motivieren - bundesweit und sogar weltweit.Outdoorkurse machen die deutschen Peloton Mitglieder am liebsten Sonntag morgens zwischen 8-10 Uhr. Ebenso haben sich Yoga und Meditation fest in der Fitness- und Wellnessroutine der deutschen Community verankert: Sonntagabend zwischen 22-23 Uhr werden die meisten Meditationskurse abgerufen und sorgen für einen ruhigen Schlaf sowie einen guten Start in die neue Woche.Kraftworkouts, die die gesamte Muskulatur stärken, sind nach dem Cycling die zweitbeliebteste Disziplin der deutschen Peloton Community. Und egal, um welches Training es sich handelt - immer spielt Musik eine wichtige Rolle. Peloton steht seit jeher für mitreißende Workouts zur Musik der weltbesten Artists und hat bereits mit Megastars wie unter anderem Beyoncé, Miley Cyrus, Eminem, Harry Styles und Helene Fischer einzigartige Artist Series realisiert."Turn me on, take me for a hard rideBurn me out, leave me on the other side"Diese Passage aus "Otherside" von den Red Hot Chilli Peppers repräsentiert Motivation pur - und gleichzeitig den beliebtesten Song der deutschen Peloton Community in den letzten Monaten. Während eines Peloton Workouts auf dem Bike und dem Tread können Songs per "Like"-Button der eigenen Peloton Playlist hinzugefügt werden. Daraus ergeben sich über die letzten 12 Monate diese Top 5 der beliebtesten Titel:1. Otherside; Red Hot Chili Peppers2. Blinding Lights; The Weeknd3. Cold Heart (PNAU Remix); Dua Lipa/Elton John4. Thunderstruck; AC/DC5. Jubel; KlingandeAls beliebteste Top 5 Artists der letzten 12 Monate gehen folgende Künstler hervor:1. David Guetta2. Ed Sheeran3. Queen4. Dua Lipa5. Elton JohnCliff Dwenger ist einer von inzwischen elf deutschsprachigen Peloton Trainer:innen und weiß, welche verbindende Kraft der Sport und die Energie einer Community mit sich bringen: "All die Namen von Mitgliedern aus ganz Deutschland und aller Welt auf dem Leaderboard zu sehen, sich gegenseitig High-Fives zu geben und zu wissen, dass man im Training gerade gemeinsam an und vielleicht sogar über die eigene Grenze geht, motiviert und verbindet ganz stark. Eine Formel, die aufgeht: Global von Peloton erhobene Daten belegen, dass das Peloton Konzept dauerhaft motiviert. So sind insgesamt 91 % aller weltweiten Peloton Mitglieder auch nach 12 Monaten noch aktiv. 