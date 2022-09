DAX erreicht zum Wochenende ein neues Jahrestief - Kursziel bei 11800 Punkten

Der Abwärtstrend des DAX verstetigt sich. Seit Anfang des Jahres hat der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn 22 % eingebüßt. Der Index erreicht zum Wochenende hin ein neues Jahrestief und löste neue Verkaufsimpulse aus. Die fundamentale Ausgangslage bietet keine Grundlage auf Hoffnung und nährt die Skepsis. Die weltweit beschleunigte restriktive Geldpolitik nimmt ihre Formen an. Charttechnisch wurde mit dem neuen Jahrestief ein neues Kursziel bei 11800 Punkten aktiviert.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

