Corporate News PAUL Tech AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022 - Planmäßiges Wachstum und positiver Ausblick Halbjahresumsatz auf EUR 6,2 Mio. gesteigert (H1 2021: EUR 4,3 Mio.)

EBITDA-Marge von 32,4% erzielt (H1 2021: 38,2%)

Sehr guter Start ins zweite Halbjahr und volle Auftragspipeline

Umsatz von 20-25 Mio. und EBITDA-Marge über 50% für das Gesamtjahr 2022 erwartet

Eigenkapitalaufnahme zur Sicherstellung des weiteren Wachstums wird geprüft Mannheim, 23.09.2022 - Die PAUL Tech AG (die "Gesellschaft" oder "PAUL") blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erzielte der innovative Lösungsanbieter für die digitale Transformation der Gebäudewirtschaft in den ersten sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6,2 Mio. (H1 2021: EUR 4,3 Mio.) und eine EBITDA-Marge von 32,4% (H1 2021: 38,2%). Zu Beginn des saisonal ohnehin stärkeren zweiten Halbjahrs, hat sich das Wachstum zuletzt noch einmal deutlich beschleunigt. Treiber ist die Notwendigkeit zur beschleunigten Dekarbonisierung, die sich in neuen gesetzlichen Vorgaben zur kurz- und mittelfristigen Energieversorgung niederschlägt und durch die aktuelle Energiekrise verstärkt wird. "Die Ergebnisse des ersten Halbjahres und die volle Auftragspipeline zeigen, dass wir mit unserem Lösungsportfolio eine passende Antwort auf die Herausforderungen im Immobiliensektor haben. Mit Sensoren, Aktoren und künstlicher Intelligenz revolutioniert PAUL minimalinvasiv Wasser- und Heizungsnetze und optimiert nahezu in Echtzeit den Energieverbrauch. Kurzfristig trägt PAUL somit dazu bei, den Einfluss der drohenden Energiekrise auf die steigenden Wohnnebenkosten zu reduzieren und ist langfristig ein wesentlicher Bestandteil für das Erreichen der Klimaziele in der Immobilienwirtschaft", äußert sich Sascha Müller, Mitgründer und Generalbevollmächtigter der PAUL Tech AG zur Unternehmensentwicklung. Hervorzuheben aus operativer Sicht war im ersten Halbjahr der Launch von PAUL Performance, einer integrierten Lösung für die hydraulische Steuerung der Heiz- und Trinkwasseranlage, ergänzt durch eine Ultrafiltration am Hausanschluss. Damit hat PAUL sein Lösungsportfolio nicht nur ergänzt, sondern auch neue Maßstäbe in punkto Energieeffizienz gesetzt: Mit PAUL Performance können je nach Gebäude bis zu 40% der Gesamtenergie eingespart werden. Für Immobilienbetreiber, die auf PAUL setzen, bedeutet dies eine signifikante Ersparnis bei den Energiekosten und einen relevanten ökologischen Mehrwert. Der vertriebliche Erfolg zeigt sich auch darin, dass es im zurückliegenden Halbjahr erstmals gelang, mit einem großen institutionellen Asset Manager einen Vertrag für dessen gesamten Wohnungsbestand in Deutschland abzuschließen. Dass PAUL im April 2022 der PropTech Germany Award verliehen wurde, war ein weiteres Highlight im ersten Halbjahr und zusätzlicher Beleg für die Einzigartigkeit des Lösungsangebots. Unter mehr als 200 Innovatoren aus dem Bereich digitaler Transformation erreichte PAUL sowohl in der Kategorie "Gebäude und Energieeffizienz" als auch in der Gesamtwertung den ersten Platz. Ausblick Die erfolgreiche Entwicklung des ersten Halbjahres hat PAUL auch zu Beginn der zweiten Jahreshälfte fortgesetzt. Es werden im dritten Quartal Aufträge im Volumen von vorrausichtlich EUR 8 Mio. akquiriert. Aufträge über weitere EUR 20 Mio. sind in der Pipeline und sollen zum Teil ebenfalls noch bis Jahresende umsatzwirksam werden. Über die allgemeinen Megatrends Digitalisierung, Dekarbonisierung und Energieeffizienz hinaus, profitiert die Nachfrage für PAUL aktuell ganz konkret von der neuen Energieverordnung (EnSimiMaV), die ausdrücklich vorgibt, dass Gaszentralheizungssysteme in Wohngebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten regelmäßig hydraulisch abzugleichen sind. Neben der Ausweitung des Geschäfts mit bestehenden Großkunden aus der Kernzielgruppe der 25 größten Immobilienbetreiber in Deutschland, rückt darüber hinaus auch der Industriebereich ins Blickfeld. Erste Gespräche mit großen Automobilherstellern haben bereits stattgefunden. Insgesamt erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2022 unter Berücksichtigung der herrschenden konjunkturellen Unsicherheit sowie mit Blick auf Lieferfähigkeit und Ressourcenverfügbarkeit Umsätze in Höhe von EUR 20-25 Mio. (2021: EUR 10,1 Mio.). Die kontinuierliche Weiterentwicklung und zunehmende Leistungsfähigkeit von PAUL erleichtert dabei die schnelle Implementierung von Aufträgen. So muss in der Regel nur noch jede zweite Leitung ausgerüstet werden und durch die Umstellung auf kabellose Systeme wird für die Installation kein Elektriker mehr benötigt. Dies trägt auch zu einer anhaltend hohen Profitabilität bei, die EBITDA-Marge soll 2022 erneut mehr als 50% betragen (2021: 51,9%). Zur Vorfinanzierung des Geschäfts eruiert die PAUL Tech AG kontinuierlich verschiedene Finanzierungsoptionen. Nach dem erfolgreichen Tap der bestehenden Anleihe um EUR 5 Mio. auf EUR 25 Mio. im Juli 2022, prüft PAUL derzeit insbesondere eine Aufstockung der Eigenkapitalseite. Eine Erhöhung der Eigenkapitalquote auf 25% würde den Verkauf von aus dem Geschäftsbetrieb mit den großen Wohnungsbaugesellschaften generierten Forderungen ermöglichen und damit einen fortlaufenden Mittelzufluss sicherstellen. Den vollständigen Halbjahresabschluss für die ersten sechs Monate 2022 wird die Gesellschaft voraussichtlich am 30. September 2022 veröffentlichen. Disclaimer: Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der PAUL Tech AG findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen. Dieses Dokument enthält "zukunftsbezogene Aussagen". Zukunftsbezogene Aussagen sind alle Aussagen, die keine Tatsachen der Gegenwart oder der Vergangenheit beschreiben, sondern sind durch Wörter wie "schätzt", "Potential" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Diese zukunftsbezogenen Aussagen unterliegen diversen Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf aktuellen Annahmen und Schätzungen der PAUL Tech AG beruhen, die gegebenenfalls überhaupt nicht oder anders als erwartet eintreten werden. Die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlichen Ergebnisse der PAUL Tech AG sowie die gesamte wirtschaftliche Entwicklung und das regulatorische Umfeld können erheblich von den Erwartungen abweichen, die direkt oder indirekt in die zukunftsbezogenen Aussagen eingeflossen sind, oder diesen überhaupt nicht entsprechen. Die PAUL Tech AG übernimmt keinerlei Gewähr für das tatsächliche Eintreffen von zukunftsbezogenen Aussagen. Daher werden Investoren davor gewarnt, ihre Investitionsentscheidungen im Hinblick auf die PAUL Tech AG auf die zukunftsbezogenen Aussagen zu stützen, die in diesem Dokument enthalten sind. Kontakt: PAUL Tech AG Nicole Meßmer-Pohan Fon: +49 (0) 621 92 100 141 E-Mail: presse@paul.tech Über die PAUL Tech AG: Die PAUL Tech AG ist der Spezialist für die digitale Transformation der Immobilienwirtschaft. Mit dem Regelsystem PAUL hat das Unternehmen einen Change-Prozess eingeleitet und schafft mithilfe von Künstlicher Intelligenz Energieersparnisse bei Bestandsgebäuden bis hin zur CO2-Neutralität und das geringinvestiv und ohne Komfortverlust für die Bewohner. Investoren und Betreiber setzen auf PAUL, um ihre Immobilien zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. Aktuell betreut die PAUL Tech AG über 80 Unternehmen der Immobilienwirtschaft mit mehr als 150.000 Wohneinheiten.

