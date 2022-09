Der britische Busbauer Alexander Dennis (ADL) hat von Transport for Greater Manchester einen Auftrag über 50 elektrische Doppeldeckerbusse erhalten. Diese sind für die erste Phase des Franchise-Bussystems Bee Network eingeplant, das im September 2023 in Wigan und Bolton an den Start gehen soll. Die Elektrobusse werden in Großbritannien im Alexander-Dennis-Werk in Scarborough in der Grafschaft North ...

Den vollständigen Artikel lesen ...