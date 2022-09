Das teilte das Statistische Bundesamt heute morgen für das 2. Quartal 2022 mit. Konkret waren es 10,2 % im Durchschnitt und im Vergleich mit dem Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorquartal waren +2,5 %. Den größten Preisanstieg gab es in dünn besiedelten ländlichen Kreisen, wo Ein- und Zweifamilienhäuser sich um 13,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verteuerten und Eigentumswohnungen um 11,7 %. Auch die Top 7-Metropolen legten abermals zu: Für Ein- und Zweifamilienhäuser z. B. um 12,2 %. Am schwächsten fiel der Preisauftrieb in den städtischen Kreisen aus, wo Häuser um 7,8 % im Mittel teurer wurden, damit seit dem 1. Jahresviertel 2021 wieder einstellig.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de