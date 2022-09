Am Vortag hieß es im Insight: "Möglicherweise zeigen die Aktien bis zum US-Leitzinsentscheid am heutigen Abend um 20 Uhr Stärke und rutschten dann erneut ab. Der Abwärtstrend ist bei den Aktien von Linde weiterhin intakt. Zudem notieren die Aktien unter dem 10er- und 50er-EMA und deuten damit weiter fallende Kurse an." Das hat soweit gepasst. Die Aktien zeigen sich aktuell im Bereich von 280,50 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...