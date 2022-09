Nun ist es offiziell und Uniper wird nahezu vollständig in den Besitz der Bundesregierung übergehen. Nur durch die Verstaatlichung lässt sich eine Insolvenz des momentan hochdefizitären Unternehmens noch verhindern. Für die wenigen verbliebenen Anleger verheißt dieser Schritt nichts Gutes.Schließlich sichert der Bund sich die Anteile an Uniper (DE000UNSE018) zu einem Bruchteil des ohnehin bereits eingestürzten Kurses. In der Folge verwässern die Kurse noch weiter, worauf der Aktienkurs am Mittwoch bereits mit heftigen Verlusten ...

