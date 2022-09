SAP - Bei dieser DAX-Aktie geht die Falltür auf

Bastian Galuschka,

Mit einer Gewichtung von rund 7,5 Prozent zählt die SAP-Aktie zu den Schwergewichten im deutschen Leitindex DAX. Dass gerade dieses Schwergewicht dabei ist, ein starkes Verkaufssignal auszubilden, verheißt auch für den Gesamtmarkt nichts Gutes.



Fundamental hat der Softwarekonzern bereits seit geraumer Zeit Probleme. Gerade im Cloudbereich punktet der Konkurrent Salesforce, nimmt SAP Marktanteile ab. Das Wachstum bei den Walldorfern ist in den vergangenen Jahren nahezu zum Erliegen gekommen. Nachdem der Konzern im Juli die Prognose gesenkt hat, erwarten Analysten im laufenden Jahr nur mehr einen Umsatzanstieg auf knapp über 30 Mrd. USD. Das Ergebnis je Aktie soll verglichen mit 2021 um über 28 % auf 4,83 EUR einbrechen. Zurückzuführen ist der Einbruch unter anderem auf Abschreibungen auf Beteiligungen. Die Aktie wäre damit mit einem KGV von 17 bewertet. 2023 stellen Experten wieder eine Verbesserung der Gewinnkennzahlen in Aussicht. Das Ergebnis je Aktie soll mit rund 18 % wachsen, das KGV würde dann auf 14 sinken.

Angesichts der unternehmensspezifischen Probleme gepaart mit einem sich deutlich verschlechternden konjunkturellen Umfeld ist es allerdings fraglich, dass SAP so schnell wieder in die Spur kommen wird. Somit sind auch die Gewinnschätzungen der Analysten zu hinterfragen, auch wenn das SAP-Management die Langfristziele in Richtung 2025 erst im Sommer bestätigte. Demnach sollen die Erlöse in der Cloud-Sparte sich bis dahin auf 22 Mrd. EUR mehr als verdoppeln und der Anteil der besser planbaren Umsätze auf etwa 85 % steigen. Den nächsten Quartalsbericht wird SAP am 25. Oktober vorlegen.

Chart: SAP

Widerstandsmarken: 82,05 + 83,95 + 89,09 EUR

Unterstützungsmarken: 75,75 + 71,58 + 65,00 EUR

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie bereits zur Jahresbeginn starke Verkaufssignale ausgelöst. Im Februar fiel der DAX-Titel durch eine wichtige Aufwärtstrendlinie. Der Abverkauf führte den Wert wieder zurück in die wichtige Unterstützungszone um 83 EUR, wo unter anderem auch der Abverkauf im Zuge des Coronacrashs stoppte. Von dort aus erholte sich die Aktie im Juli, steht seit August aber wieder unter Druck.

Mit der Entwicklung in dieser Handelswoche wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst, es sei denn, in den verbleibenden Handelsstunden erfolgt ein starkes Reversal zurück über den nun neuen Widerstandsbereich zwischen 82,05 und 83,95 EUR. Solange die Aktie aber darunter verbleibt, sind in den kommenden Wochen deutliche Verluste zu erwarten, wobei sich Etappenziele auf dem Weg in Richtung 65 EUR bei 75,75 und 71,58 EUR nennen lassen. Erst oberhalb des Zwischenhochs bei 89,09 EUR wäre der Trend unterbrochen.

Anleger, die auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung der SAP-Aktie spekulieren oder bestehende Langfristpositionen in der Aktie strategisch absichern möchten, könnten dies mit den open end Turbo-Bear-Optionsscheinen mit der WKN HB3KT6 oder HB6ALL tun. Erst bei Entspannungssignalen, beispielsweise im Falle eines Überschreitens des Hochs bei 89,09 EUR, bieten sich Long-Spekulationen mit WKN HU1LFL oder HB6ALD an.

SAP in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.10.2017 - 23.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

SAP in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2017 - 23.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Turbo Bull Open End Optionsschein auf SAP für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HU1LFL 2,26 57,83 3,58 Open End SAP HB6ALD 1,18 68,65 6,90 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2022; 15:24 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf SAP für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Hebel Letzter Bewertungstag SAP HB3KT6 3,03 109,97 2,65 Open End SAP HB6ALL 3,80 94,72 5,35 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2022; 15:26 Uhr

