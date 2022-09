Premier Carriers verzeichnen einen deutlichen Anstieg des Sendungsvolumens trotz anhaltender Marktvolatilität

FourKites, das führende Unternehmen für Lieferketten-Transparenz in Echtzeit,hat heute seine globale Premier Carrier-Liste (PCL) veröffentlicht, in der die schnell wachsende Gemeinschaft der Makler, Spediteure und 3PLs anerkannt wird, die die höchsten Standards in Bezug auf Transparenz in allen Transportarten erreichen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005063/de/

FourKites' Latest European Premier Carrier List Reflects ROI of High-quality Real-Time Supply Chain Visibility Data (Graphic: Business Wire)

Um sich für die PCL zu qualifizieren, müssen Spediteure ihre Fähigkeit nachweisen, qualitativ hochwertige, konsistente und genaue Daten über die überwiegende Mehrheit ihrer Sendungen zu liefern und ihren Verladerkunden und anderen Partnern im Ökosystem die Möglichkeit geben, ihre Abläufe zu rationalisieren, die Umschlagzeiten an den Versanddocks zu beschleunigen, die Lagerbestände zu verringern und die Arbeitskosten zu optimieren.

Im ersten Halbjahr 2022 wurden 685 Spediteure in die PCL aufgenommen, darunter 8 mehr Unternehmen mit Sitz in Europa. Diese so genannten Premier Carrier wiesen im Durchschnitt einen deutlich höheren Prozentsatz an Tracking auf als Nicht-PCL-Spediteure. In den letzten sechs Monaten haben Spediteure, die sich für die Premier Carrier-Liste qualifiziert haben, durchschnittlich 92,6 ihrer Straßensendungen in Echtzeit verfolgt, während Spediteure, die sich nicht für die Premier Carrier List qualifiziert haben, nur 74,3 ihrer Sendungen verfolgt haben.

"Wir sind eine Partnerschaft mit FourKites eingegangen, weil wir unser Geschäft ausbauen wollten", sagt Vladas Stoncius, CCO, Vlantana. "Lieferanten erwarten von den Spediteuren zunehmend, dass sie Echtzeitdaten zu allen Sendungen liefern. Dank FourKites sind wir in der Lage, dies effizient und konsequent zu erreichen, was uns ermöglicht hat, größere Kunden zu gewinnen und unsere Gewinnspannen zu erhöhen."

Vor allem die Premier Carrier verzeichneten höhere Wachstumsraten als die Nicht-PCL-Unternehmen. In Europa verzeichneten Premier Carrier im Zeitraum vom zweiten Halbjahr 2021 bis zum ersten Halbjahr 2022 einen Anstieg des Sendungsvolumens um 9 %, während das Sendungsvolumen der Nicht-PCL-Spediteure in dieser Region um 2 zurückging.

"Die Qualifikation für die FourKites Premier Carrier-Liste gewinnt immer mehr an Bedeutung für Spediteure, Makler und 3PLs, die sich in einem zunehmend wettbewerbsintensiven und volatilen Markt hervorheben müssen", so Jason Eversole, Vice President, Carrier Operations Strategy, FourKites. "Wir freuen uns über den kontinuierlichen Anstieg der Gesamtzahl der Premier Carrier, und ebenso erfreut sind wir über die eindeutigen geschäftlichen Vorteile, die sie aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen im Bereich der Sichtbarkeit erfahren."

Die Premier Carrier-Liste steht hier zur Verfügung. Anwender können die Liste nach Transportmöglichkeiten, Transportarten, bedienten Regionen und anderen relevanten Kriterien abrufen und durchsuchen.

Premier Carriers äußern sich zu den Vorteilen des Programms:

"Transervice fühlt sich geehrt, als FourKites Premier Carrier anerkannt zu sein. FourKites hat Transervice und unseren Kunden einen unvergleichlichen Einblick in unsere Logistikabläufe ermöglicht. Diese Fähigkeit gewährleistet vollständige Transparenz in der gesamten Lieferkette und fördert die effiziente Nutzung von Ressourcen. Wir sind stolz darauf, mit FourKites zusammenzuarbeiten, und freuen uns auf sein weiteres Wachstum und seine Innovationen."

Tom Poduch, Senior Director, Solutions, von Transervice

"Van den Bosch ist stets auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, seine Lieferkette effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Innovation und Digitalisierung sind die wichtigsten Triebkräfte, die durch Daten, Erkenntnisse und Wissen gefördert werden. Die Qualifikation als Premier Carrier ist eine willkommene Anerkennung und Bestätigung unserer Position als Anbieter von Massengut."

Marrit Hopmans, Data Applications Manager, Van den Bosch

"Als ehemaliger Mitarbeiter von FourKites habe ich aus erster Hand erfahren, wie wichtig ihre Technologie für die gesamte Branche ist. TransLoop ist sehr stolz darauf, als FourKites Premier Carrier anerkannt zu sein. Wir werden weiterhin alles tun, was unsere Verlade- und Speditionspartner von uns verlangen, damit TransLoop der transparenteste und zuverlässigste Maklerpartner in der Branche ist."

Nick Reasoner, CEO, TransLoop

Über FourKites

FourKites ist die führende globale Plattform für Lieferketten-Transparenz, die die Sichtbarkeit über den Transport hinaus bis in Lagerhäuser, Geschäfte erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als 2,8 Millionen Paket- und Kuriersendungen auf der Straße, auf der Schiene, zu Wasser und in der Luft in mehr als 200 Ländern. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 1.100 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10-CPG- und 18 der Top-20-Nahrungsmittel- und Getränkehersteller vertrauen FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen auf www.fourkites.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220923005063/de/

Contacts:

Scott Johnston

European PR Director FourKites

+31 62 147 8442

scott.johnston@fourkites.com