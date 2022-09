DJ PTA-News: Rapid Dose Therapeutics Inc.: Rapid Dose Therapeutics schließt Liefervertrag mit führendem Tankstellen- und Convenience Store-Betreiber - für Nutrazeutika und Vitaminprodukte ab.

Burlington (pta021/23.09.2022/13:46) - Rapid Dose Therapeutics schließt Liefervertrag mit führendem Tankstellen- und Convenience Store-Betreiber für Nutrazeutika und Vitaminprodukte ab.

Ontario - 23. September 2022 - Rapid Dose Therapeutics Corp. (" RDT" oder das " Unternehmen") ( CSE: DOSE), ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich auf Gesundheit und Wellness konzentriert und eine innovative, proprietäre, orale Verabreichungsplattform entwickelt hat, gibt bekannt, dass es eine Liefer- und Kaufvereinbarung mit einem führenden Tankstellen- und Convenience Store-Betreiber abgeschlossen hat.

Die Produkte QuickStrip Sleep (Melatonin) und QuickStrip Energy (Koffein) von RDT werden ab Oktober dieses Jahres in 300 Einzelhandelsgeschäften in Ontario erhältlich sein, später werden 400 weitere Standorte in ganz Ontario hinzukommen. Die von RDT gelieferten Produkte werden in jedem Geschäft in einem neuen Innovationsbereich vorgestellt.

"Die Präsentation unserer QuickStrip-Produkte in dieser prominenten Einzelhandelskette ist ein großer Erfolg für unser Team, da sie dazu beitragen wird, die Bekanntheit unserer innovativen Angebote schnell zu steigern", sagte Mark Upsdell, CEO von Rapid Dose Therapeutics. "Diese Vereinbarung erweitert die Marktdurchdringung der QuickStrip-Produkte, indem sie das ausgedehnte Ladennetz dieses führenden Einzelhändlers nutzt."

Upsdell weiter: "Darüber hinaus werden in den kommenden Wochen weitere Updates folgen, sobald neue Vertriebsvereinbarungen bekannt gegeben werden."

Informationen über die QuickStrip-Produkte von RDT und eine Datenbank mit Einzelhandelsstandorten finden Sie unter: https://quickstrip.life/.

Der Lieferanten- und Kaufvertrag wurde am 24. August 2022 unterzeichnet, die erste Bestellung datiert vom 15. September 2022.

Über Rapid Dose Therapeutics Corp.

Rapid Dose Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das die Verabreichung von Medikamenten durch Innovation revolutioniert. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, QuickStripT, ist ein dünner, oral auflösbarer Film, der mit einer nahezu unendlichen Liste von Wirkstoffen, einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln und Impfstoffen, infundiert werden kann, die schnell in den Blutkreislauf gelangen, was zu einem raschen Wirksamwerden des Wirkstoffs führt.

